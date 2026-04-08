Homem é preso após atacar cunhada e irmão com marteladas em Chapadão do Sul

Um homem de 32 anos foi preso na noite dessa terça-feira (7) após atacar a cunhada, de 22 anos, e o próprio irmão, de 23, com golpes de martelo em uma residência no Bairro Planalto, em Chapadão do Sul, município localizado a cerca de 331 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Jairan José da Silva foi detido após vizinhos acionarem a polícia ao ouvirem uma discussão na casa. Quando as equipes chegaram ao endereço, o suspeito estava do lado de fora do imóvel.

Inicialmente, Jairan afirmou não saber explicar o que havia ocorrido. Em seguida, confessou que havia brigado com o irmão e relatou que, quando percebeu, já tinha atingido o irmão e a cunhada com um martelo na cabeça.

Vítimas feridas

Segundo relato do irmão, ele havia acabado de chegar do trabalho quando levou um choque ao tocar no portão da residência. Ao entrar no imóvel, encontrou Jairan com um martelo nas mãos e tentou contê-lo, mas acabou atingido na cabeça, sofrendo cortes na parte de trás.

Após o ataque, ele procurou pela esposa dentro da casa e a encontrou caída no banheiro, cercada por muito sangue. O homem arrombou a porta, prestou socorro à jovem e a levou imediatamente ao hospital.

Conforme o médico que realizou o atendimento, a mulher deu entrada na unidade em estado gravíssimo, com ferimentos extensos na cabeça, sangramento ativo e perda de massa encefálica.

Diante da gravidade do quadro, ela foi transferida para atendimento em Campo Grande por meio de vaga zero. O irmão permaneceu em observação no hospital, com estado de saúde considerado estável.

Prisão

A polícia apreendeu o martelo utilizado no ataque. Jairan não apresentava lesões aparentes e foi encaminhado para a delegacia após passar por exame de corpo de delito.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

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