Festa da Linguiça de Maracaju chega à 30ª edição com novidades, shows e entrada gratuita

Com três décadas de história, a tradicional Festa da Linguiça de Maracaju já tem data para este ano. Em sua 30ª edição, o evento acontecerá de 30 de abril a 3 de maio de 2026, atraindo visitantes de diversas regiões do Brasil e até do exterior. Segundo os organizadores, a edição comemorativa será marcada por inovações, incluindo entrada gratuita para os shows, ampliando o acesso da população.

A festa terá apresentações musicais, praça de alimentação e os tradicionais almoços típicos em três dias do evento. Entre as atrações confirmadas está o cantor Luan Pereira, além de outros nomes voltados ao público jovem e ao segmento agro.

Mesmo com entrada liberada para os shows, haverá opções pagas, como área VIP, camarotes e mesas. A renda arrecadada será destinada para as ações sociais desenvolvidas pelo Rotary, incluindo projetos assistenciais no município.

Outro destaque é o caráter filantrópico da festa, que ao longo dos anos tem contribuído com entidades locais e iniciativas comunitárias. Todo o trabalho de organização é realizado de forma voluntária pelos membros do clube e apoiadores.

A edição deste ano também contará com novidades na estrutura e atrações paralelas, como atividades culturais, espaço para motorhomes e ações interativas durante os dias de evento.

O lançamento oficial da festa ocorreu na noite dessa terça-feira (7), com divulgação completa da programação, valores e pontos de venda. A expectativa dos organizadores é de grande público, com alta procura por hospedagens na cidade e região.

A orientação é para que interessados se programem com antecedência, tanto para garantir ingressos em áreas exclusivas quanto para organizar a estadia durante os dias da festa.

A 30ª Festa da Linguiça reforça sua tradição ao unir entretenimento, cultura e solidariedade, consolidando-se como um dos eventos mais aguardados do calendário sul-mato-grossense.

🔥 ATRAÇÕES CONFIRMADAS:

🎤 30/04 – Luan Pereira

🎶 01/05 – Country Beat & Mulherada

🎵 02/05 – US Agroboy

🎫 ÁREAS EXCLUSIVAS – 1º LOTE LIMITADO

✨ Camarote (individual) – R$ 150,00

✨ Área VIP – R$ 70,00

✨ Mesa para 8 pessoas – R$ 2.000,00

🌐 Garanta seu ingresso pelo site:

www.ingressonacional.com.br

📞 Venda de mesas somente pelo telefone: (67) 99109-8530

📍 Pontos de venda físicos:

• Conveniência Carlonga

• Mercadisk

• JW Conveniência

• Hookah Lounge Bar

• Loja Florenza