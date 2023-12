MIS e Cine Clube da Morte exibem o filme “Antes de Partir” nesta quinta

O Museu da Imagem e do Som (MIS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), em parceria com o “CineClube da Morte”, exibe e discute no dia primeiro de junho, às 19h, com entrada gratuita, o filme “Antes de Partir”, o CineClube oferece exibições mensais, sempre na primeira quinta-feira do mês.

O CineClube da Morte é um projeto criado por Tom almeida e pela Dra. Ana Cláudia Quintana Arantes, inspirado em encontro denominados “Death Cafés”, reuniões que tiveram origem na França e no Reino Unido. A iniciativa surgiu com o intuito de ajudar as pessoas a compreenderem e aceitarem de forma menos dolorosa o inevitável e, muitas vezes, imprevisível fim da vida.

Aqueles que ainda têm algum receio com o assunto, vale dizer que esta iniciativa vem despertando em seus frequentadores “insights” capazes de mudar definitivamente o conceito apenas negativo que, em geral, costuma-se ter da morte.

Nessa edição, será exibido o filme “Antes de Partir”, de Rob Reiner (EUA/2007/ Comédia/Drama/10 anos/1h37’), de forma Gratuita. O filme conta a história de dois pacientes que se conhecem no hospital com uma lista de coisas para fazer e fogem do hospital para realiza-las. A Sessão de cinema seguida por conversas com as Psicólogas Graziela Mongelli – especialista em Psicologia do Luto – e Fernanda M. H. Flores.

Sinopse

O bilionário Edward Cole e o mecânico Carter Chambers são dois pacientes terminais em um mesmo quarto de hospital. Quando se conhecem, resolvem escrever uma lista das coisas que desejam fazer antes de morrer e fogem do hospital para realizá-las.