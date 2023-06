Caminhão carregado de papel tomba na BR-262, saída para Três Lagoas

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionados na manhã desta quinta-feira (1), após um caminhão carregado com resmas de papel tombar às margens da BR-262, região de saída para três Lagoas, a cerda de 1 quilômetro depois do Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande.

Segundo os socorristas, as vítimas são dois homens de 34 (passageiro), e 39 anos (motorista). O caminhão estava chegando em Campo Grande, momento que outro veículo pesado que seguia no sentido contrário, desprendeu uma peça. Na tentativa de desviar, o motorista do caminhão carregado de papéis perdeu o controle e tombou.

As vítimas conscientes e orientadas, sem sinais de fraturas e escoriações leves, foram encaminhadas para o Hospital da Santa Casa de Campo Grande. Na hora do acidente passava uma equipe da Polícia Civil em direção a Ribas do Rio Pardo, que parou para auxiliar no trânsito até a chegada dos primeiros socorros e da PRF. Acesse também: Está em busca de emprego? Campo Grande tem 2,9 mil vagas disponíveis

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações da repórter Juliana Brum