Operação humanitária aos ribeirinhos do Pantanal vai atender 230 famílias nesta semana

A operação de assistência humanitária aos ribeirinhos do Pantanal, promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, teve início neste domingo (25) com a saída de mais de 20 integrantes da Defesa Civil, de Campo Grande rumo a cidade de Corumbá. Durante a próxima semana, 230 famílias serão atendidas na região do Taquari, com entrega de cestas básicas e água potável, além de assistência médica e social.

A ação é realizada pela Defesa Civil do Estado e foi planejada durante dois meses. “Neste domingo seguimos com uma equipe de 20 pessoas, que envolve agentes da Defesa Civil, da área de saúde e assistência social, assim como voluntários, para a partir de segunda (26) ir para região do Alto Taquari”, afirmou o capitão Maxwelbe de Moura Fé, chefe do Departamento de Gestão de Riscos e Desastres da Defesa Civil.

Ele explicou que a equipe formada por um total de 30 pessoas, ficará instalada em uma base avançada dentro do Pantanal, na região do Taquari, onde vai percorrer durante a semana, as seis comunidades do Corixão, Cedrinho, João Banana, Escola Nazaré, Porto Rolon e Fazenda Santa Aurélia.

Serão oferecidos atendimentos médicos com especialistas, enfermeiros, assistência social, além da entrega de cestas básicas e água mineral.

“Também vamos identificar o que cada comunidade necessita, já que o objetivo é voltar em outras oportunidades, para que estas operações sejam perenes, até pela dificuldade de acesso a estas comunidades, que têm carências em todos os aspectos”, descreveu o capitão.

Planejamento

Esta é a primeira edição desta operação humanitária no Pantanal, começando pela região do Alta Taquari. As atividades seguem até o dia 31 de agosto.

Para o mês de setembro estão previstas mais três ações no Alto Pantanal, Baixo Pantanal e Taquari. Assim como o retorno nas mesmas regiões em outubro e novembro.

Com Informações Comunicação Governo de MS

