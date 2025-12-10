Descarte: quase 20 toneladas de lixo são recolhidas na primeira etapa do Meu Bairro Limpo

Quase 20 toneladas de materiais inservíveis foram recolhidas na primeira etapa do mutirão Meu Bairro Limpo, realizado na região Imbirussu, em Campo Grande. A estrutura de coleta funcionou entre os dias 1º e 5 de dezembro. Nesta semana, de 8 a 12 de dezembro, a ação segue no Jardim Batistão, na região Lagoa.

Durante os cinco dias de mutirão na região Imbirussu, agentes da Gerência de Controle de Endemias Vetoriais vistoriaram 2.868 imóveis e eliminaram quase 1.800 criadouros com água que representavam risco para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. “Durante as visitações os moradores podem indicar materiais inservíveis, que serão separados pelas equipes e descartados adequadamente”, explica Rubens Bittancourt, gerente de Controle de Endemias Vetoriais.

O programa Meu Bairro Limpo foi lançado no dia 1º de dezembro e reforça a prevenção contra o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika no período de chuvas, quando aumentam os criadouros e as notificações de arboviroses. A ação seguirá até o fim de janeiro, contemplando todas as regiões do município.

Campo Grande já registrou 4.603 notificações de dengue e 1 óbito confirmado em 2025. A chikungunya preocupa, com 275 casos confirmados. “A chikungunya é um alerta nacional. Saímos de 73 casos no ano passado para 275 neste ano. Há risco de uma epidemia maior, e os cuidados são os mesmos da dengue”, alerta Veruska Lahdo, superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente.

Durante o mutirão, os moradores podem entregar materiais diretamente aos agentes ou levá-los até os pontos de coleta distribuídos pelos bairros. Entre os itens aceitos estão plásticos, garrafas, embalagens, sacolas, vidros, latas, papel, papelão, pneus e pequenos objetos domésticos que acumulam água. Não são aceitos móveis, eletrodomésticos, entulho, resíduos de construção, galhos, resíduos verdes, eletrônicos, lâmpadas, pilhas, produtos químicos e pneus industriais ou agrícolas.

Box

O cronograma de pontos de coleta para o mutirão segue da seguinte forma:

• Região Lagoa, de 8 a 12 de dezembro, Jardim Batistão, Rua Fátima do Sul com Rua Rio Brilhante;

• Região Prosa e Centro, de 15 a 19 de dezembro, Jardim Noroeste, Rua Indianápolis com Rua Nazaré e Rua Dom Pedro I com Rua 11 de Outubro;

• Região Anhanduizinho 1, de 5 a 9 de janeiro, Bairro Universitário, Rua Júlia Pereira de Souza com Rua Francisco Aguiar Pimenta;

• Região Anhanduizinho 2, de 12 a 16 de janeiro, Jardim das Hortênsias, Rua Prímula;

• Região Segredo, de 19 a 23 de janeiro, Nova Lima, Rua Firmo Cristaldo entre ruas Júlio Prestes e Eugênia Lima;

• Região Bandeira, de 26 a 30 de janeiro, Jardim Itamaracá, Rua Padre Mussa Tuma com Amabile Tanarche Cappi.

Por Suelen Morales