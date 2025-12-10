Comércio de Campo Grande terá horários estendidos no fim de ano

Os horários especiais de funcionamento do comércio de Campo Grande para o mês de dezembro foram oficializados na manhã desta quarta-feira (10), após reunião entre representantes da Fecomércio-MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul) e do Sindvarejo (Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande). As definições abrangem o período que antecede as festas de Natal e Ano Novo e servem como orientação para lojistas e consumidores.

Conforme a ata da reunião, entre os dias 8 e 23 de dezembro de 2025, de segunda a sábado, as lojas poderão funcionar até as 22 horas. Nos domingos 14 e 21 de dezembro, o atendimento será das 9h às 18h. Já na véspera de Natal, 24 de dezembro, o comércio poderá abrir até as 17h. No dia 31, véspera de Ano Novo, o funcionamento encerra às 16h.

Os estabelecimentos instalados em shoppings e centros comerciais localizados em hipercenteres terão horários diferenciados. No dia 24 de dezembro, esses locais funcionarão das 9h às 19h; e no dia 31 de dezembro de 2025, das 9h às 18h, conforme as regras acordadas entre as entidades.

A Fecomércio-MS publicou, na terça-feira (9), um comunicado orientando comerciantes interessados em ampliar o horário de atendimento neste fim de ano. Embora não seja obrigatório, o documento serve como referência para empresários que desejam se adequar ao fluxo maior de consumidores típico do período.

Quanto aos mercados e supermercados, a entidade reforça que eles poderão abrir normalmente durante o período festivo, com exceção de duas datas: 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Ano Novo), quando o funcionamento não será autorizado.

Com informações do repórter Gustavo Nascimento

