Sesau anuncia reforço na segurança após servidor sofre traumatismo craniano após agressão em UPA

Um servidor público de 57 anos foi agredido por um paciente e sofreu traumatismo craniano na UPA (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário) do Bairro Jardim Leblon, em Campo Grande, na noite desta terça-feira (9). O agressor, que aguardava atendimento e ainda não foi identificado, foi detido em flagrante pela GCM (Guarda Civil Metropolitana).

De acordo com informações preliminares, o paciente reclamava da demora e passou a ofender o funcionário, provocando tumulto no setor de recepção. Ao perceber que a situação saía do controle, o servidor deixou o balcão para solicitar apoio da GCM. Nesse momento, o homem avançou com violência e empurrou o trabalhador, que caiu e bateu a cabeça na quina de uma estrutura. O impacto o deixou inconsciente.

O recepcionista recebeu atendimento imediato na própria unidade. Exames de raio X confirmaram o traumatismo craniano, e profissionais informaram que ele permanece internado em estado estável. A vítima atua há mais de 30 anos no serviço público. A GCM foi acionada e encontrou o agressor ainda dentro da UPA. Ele apresentava sinais de embriaguez e não soube explicar o motivo da violência. O homem foi encaminhado para a Depac Cepol, onde o caso será registrado.

Funcionários da UPA relataram preocupação com a escalada de violência contra profissionais de saúde e pediram reforço à segurança interna. Em resposta, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) informou, por meio de nota, que o servidor recebeu atendimento imediato, incluindo sutura e avaliação neurológica, e foi liberado após observação. A pasta afirmou ainda que oferece suporte multidisciplinar a trabalhadores envolvidos em situações de agressão.

A Sesau destacou que a prefeitura vem ampliando medidas de segurança nas unidades, entre elas o Proteja Mais Saúde, sistema que inclui monitoramento em tempo real, botão de emergência e resposta rápida. A administração municipal também iniciou um curso de gerenciamento de crises e mediação de conflitos para capacitar servidores que atuam diretamente com o público, reforçando ações de prevenção e proteção em toda a rede de saúde.

