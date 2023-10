Desbravadores Ágape e Comunidade Local unem forças para revitalizar praça do bairro Zé Pereira

Os Desbravadores, um clube de jovens comprometidos com o desenvolvimento pessoal e ações sociais, em apoio ao projeto “Missão Calebe”, anuncia uma ação de revitalização da Praça do Zé Pereira, marcada para o dia 23 de julho de 2023, em Campo Grande.

Com o objetivo de retribuir à comunidade que os acolheu tão calorosamente, o Clube de Desbravadores Ágape agradece a cessão do uso do espaço da praça para eventos comunitários e, como forma de demonstrar gratidão, organiza uma grande atividade de revitalização.

A ação social, que tem início previsto para às o8h30, contará com a participação de 15 Desbravadores e 10 líderes, que unirão esforços para promover diversas melhorias na praça. As atividades incluirão limpeza, pintura, restauração de bancos, além do plantio de flores e árvores, visando tornar o espaço ainda mais acolhedor e aprazível para os moradores e visitantes.

A Praça do Zé Pereira, local de encontros e momentos de lazer para a comunidade local, há tempos carecia de uma atenção especial. Com o comprometimento dos jovens, esse cenário está prestes a mudar.

“Estamos entusiasmados em poder retribuir à comunidade por todo o apoio que recebemos. Essa ação é apenas o começo de uma série de iniciativas que pretendemos realizar motivados pelo projeto, Missão Calebe, fortalecendo os laços com a sociedade e promovendo ações que realmente impactem positivamente a vida das pessoas”, afirma Eduardo Higa, Diretor do clube de desbravadores Ágape

A organização convida todos os moradores e entusiastas a se juntarem a eles nesta ação memorável de revitalização da Praça do Zé Pereira. Seja voluntário e faça parte dessa transformação!

Sobre os Desbravadores:

O Clube de Desbravadores é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia destinado a crianças e adolescentes com idade entre 10 e 15 anos de diferentes classes sociais, cor, religião. Reúnem-se, em geral, uma vez por semana para aprender a desenvolver talentos, habilidades, percepções e o gosto pela natureza.

Sobre a Missão Calebe:

O Projeto Missão Calebe da Igreja Adventista é um programa voluntário, serviço social e testemunho que desafia os jovens adventistas a dedicarem suas férias para ajudar o próximo. Acesse também: Previsão é de tempo seco em Mato Grosso do Sul para todo o fim de semana

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações da assessoria