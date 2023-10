Ganhador do prêmio Ipê de Literatura lança livro ‘Todo Bicho Alado sente medo do vento’

Obra será lançada hoje, às 19h, na Plataforma Cultural da Estação Ferroviária no Complexo do Armazém

Comece o “sextou” de hoje (21), com o lançamento do ganhador do Ipê de Literatura, André Alvez. O autor lança sua sétima obra, o livro “Todo Bicho Alado Sente Medo do Vento”, o laçamento acontece às 19h, na plataforma cultural Estação Ferroviária – Complexo do Armazém Cultural.

Inspirado numa história real, a obra recorre à poesia para abordar o cotidiano e preocupações sociais, como desmatamento, mudança climática e o desenvolvimento urbano desenfreado que sobressai em detrimento à natureza. Outros pontos interessantes desse lançamento, além de proporcionar a reflexão de assuntos relevantes, é o fato do livro também prestar uma homenagem a Campo Grande.

A obra é o sétimo trabalho do autor, que ganhou destaque com o livro “A Bruxa da Sapolândia”. Um livro que possui uma narrativa cheia de mistérios, em que a história de Célia é o tema principal. A ex-moradora da capital foi presa, após ter a sua trajetória marcada por acusações que vão desde maus-tratos contra crianças, até acusação de magia negra. Em 71, após ser solta, Celia Souza simplesmente desapareceu.

“Todo Bicho Alado Sente Medo do Vento” também é marcado por metáforas, homenagens às histórias da Capital e de realismo mágico. Para quem se interessou pela obra, no dia 21, sexta-feira, ela estará disponível por R$ 48,00, no evento de lançamento.

Temporada ‘Quanto Custa’ traz solos

Nesta sexta (21), sábado (22) e domingo (23), às 19h30, na Casa de Ensaio, a Cia. Dançurbana realiza a temporada “Quanto Custa?” com apresentações dos solos “Euphoria”, com Lívia Lopes e “A Pele de Dentro”, com Ariane Nogueira, que compõem o projeto “Singulares – Mostra de Solos”. A apresentação de sexta contará com audiodescrição e, em todos os dias, haverá intérprete de libras. Esta temporada conta com o incentivo do Fundo Municipal de Investimento Cultural – FMIC/2021, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

SERVIÇO:

a temporada “Quanto Custa?”, da Cia. Dançurbana, traz apresentações dos solos “Euphoria”, com Lívia Lopes e, “A Pele de Dentro”, com Ariane Nogueira, nos dias 21, 22 e 23, às 19h30, na Casa de Ensaio (rua Visconde de Taunay, 203, bairro Amambaí). Reservas de ingressos pelo Sympla em www.sympla. com.br/evento/temporada-quanto-custasingulares-mostra-de-solos/2071526. Mais informações pelo site www. dancurbana.com.br e pelas redes sociais, fanpage e Instagram.

Sexta-feira (21/7)

Performance

Na tentativa de manchar os limites entre o real e o imaginário, Jackeline Mourão e Reginaldo Borges produziram a performance “Procedimento #6”. Nos procedimentos, ambos redescobrem os vestígios do passado a partir dos gestos do presente. O espetáculo começou a ser apresentado na quarta-feira (19) e encerra as apresentações hoje (21). A performance tem previsão de início às 19h, na sala de música do Sesc Cultura, localizado na avenida Afonso Pena, 2.270, Centro. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados no site: https:// www.sympla.com.br/evento/sesc-encena-espetaculo-procedimento-6-com-jackeline-mourao-e-reginaldo- -borges-ms/2034148.

Shopping Bosque dos Ipês

Uma verdadeira imersão ao Mundo DC, o parque indoor da DC (Comics), por enquanto, segue disponível no shopping Bosque dos Ipês. A atração conta com diversos ambientes instagramáveis, interatividade, ambiente com realidade aumentada dos personagens da Liga da Justiça, dos Jovens Titãs, Batman e Mulher-Maravilha. As famílias farão uma verdadeira imersão ao Mundo DC. Os valores dos ingressos custam: passaporte DC Comics R$ 40 (individual); passaporte Batman R$ 70 (duas pessoas do mesmo grupo); passaporte Jovens Titãs R$ 100 (três pessoas do mesmo grupo) e passaporte Liga da Justiça R$ 120 (quatro pessoas do mesmo grupo). E ainda, os clientes do Clube Bosque Alphaville de Vantagens ganham uma foto impressa (uma foto por CPF) e é necessário apresentar cartão no momento da compra.

A meia-entrada é disponível para PCD, PNE, idosos, pessoas com síndrome de Down e autistas. E por lá tem o circo Mundo Mágico, que já percorreu todo o país, traz um espetáculo divertido e emocionante. O show inclui palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, com destaque para o emocionante Globo da Morte, no qual cinco motocicletas giram simultaneamente. Além disso, o circo também traz personagens adorados pelas crianças, como o Homem-Aranha, e conta com mais de 20 atrações, no total. O circo funciona de terça a sexta-feira às 20h, aos sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h, e está localizado no estacionamento do shopping. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://circomundomagico. byinti.com/ ou direto na bilheteria. Crianças até 2 anos não pagam e até 12 anos pagam meia-entrada.

Shopping Campo Grande

Nesta sexta (21), acontece o Ponto Mix do Shopping Campo Grande, entre 21 a 23 e traz produtos com até 70% de desconto. Com itens como roupas, acessórios, calçados, joias, itens eletrônicos, perfumaria/beleza. O catálogo completo está disponível em https://qrco.de/pontomix. Às 15 horas, o Quintal Sesc de Férias, conta com diversas opções de entretenimento infantil. A programação tem início com recreação da equipe Brinquemania, e às 16h haverá oficina de massinha caseira. Já às 17h a oficina será com o Balangandã Arco-Íris. Haverá ainda contação de histórias e musicalização com Nano e Santiago, e show musical com Tom Alves. O Quintal Sesc do Shopping Campo Grande acontece todas as sextas-feiras, no estacionamento da Riachuelo. Durante o mês de julho ele acontece das 15h às 22h.

Shopping Norte Sul Plaza

Durante as férias, a Cinépolis do shopping Norte Sul Plaza continua com ingressos promocionais de segunda a sexta-feira. Outra opção de entretenimento para toda a família é a área de lazer no Espaço Sesc. A instituição trouxe ao shopping jogos de tabuleiro, biblioteca e área de lazer ao lado da Riachuelo. O espaço pode ser utilizado de terça a domingo, das 15h às 20h, e é gratuito. Quem gosta de artesanato, a ExporNorte — Coletivo de Artesãos Artems, está com uma exposição de produtos manufaturados e feirinha com economia criativa. O evento está localizado em frente à Renner. No Labirinto Mágico, em frente à Sertão, também tem diversão garantida. O espaço tem uma mega piscina de bolinhas e labirinto temático. Na praça de alimentação, também tem o Tiro ao Alvo. Se acertar o alvo, ganha sempre um prêmio.

Blues Bar

Em uma noite especial, o Blues Bar apresenta Cazuza Cover SP com tributos emocionantes interpretados por Fábio Exagerado. E para completar a programação a banda Barones apresenta clássicos de Barão Vermelho que marcaram época. O show será a partir das 20h nesta sexta (21). Os ingressos custam R$ 25 e podem ser comprados antecipadamente no site: https://www.sympla.com.br/evento/cazuza-cover-barao-vermelho/2072388. O bar fica na Rua 15 de Novembro, 1.180.

Valley CG

Está procurando um show sertanejo hoje (21)? Então vá para a Valley CG, a partir das 22h, terá show de Lucca e Biel, Juan Marcus e Vinícius, a dupla João Marcos e Zé Ronaldo. Reservas são feitas pelo telefone: (67) 99150-8194. A Valley CG está localizada na avenida Afonso Pena, 4.176.

Sábado (22/7)

Shopping Bosque dos Ipês

A Arena Trampolim tem uma parede de escalada, mega tobogã, escorregadores, áreas com quatro mil cubos de espuma e equipamentos com 3,9 mil molas de resistência que garantem a diversão com toda a segurança. Hoje (22), funciona das 10h às 22h, na praça central do shopping, a preço de R$ 50, com direito a duração de 50 minutos. A cada minuto excedente será cobrado R$ 1 por minuto e pode ser adquirido diretamente na bilheteria do local. A partir das 14h começa o Torneio de Xadrez Blitz – Rápido – Clube Richard Reti, na loja 230. O torneio vale rating da CBX (Confederação Brasileira de Xadrez), LBX (Liga Brasileira de Xadrez) e Federação Internacional de Xadrez (FIDE). Faça sua inscrição pelo WhatsApp (67) 99152-5357.

E aos amantes do futebol, às 15h30 tem transmissão do Brasileirão 2023, com disputa entre Flamengo e América (MG). A transmissão será no telão da praça de alimentação do shopping.

Shopping Campo Grande

Até o dia 31 de agosto o Parque Vila dos Dragões, da BN Entretenimentos, está disponível na praça central do shopping. A novidade é inspirada no mundo viking e no enredo do aclamado filme “Como Treinar o Seu Dragão”. Cristais iluminados e tochas artificiais completam a decoração que recria a atmosfera mágica e imersiva do mundo nórdico e promete encantar crianças e adultos. O parque atende os pequenos de 3 a 12 anos e possui atendimento para crianças com deficiência. Seu horário de funcionamento é das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 20h nos domingos e feriados.

O valor da brincadeira é R$ 50 para 30 minutos, e R$ 70 a hora. O retorno da Expo Índia é outra programação disponível que traz produtos típicos de países como a Turquia, Paquistão, Indonésia, Tailândia, Japão e até de localidades do continente africano. A atração tem o intuito de trazer um pouco da cultura desses países por meio dos produtos oferecidos na feira como joias, acessórios, roupas, presentes, perfumes e itens de decoração. A feira está aberta ao público e vai até dia 10 de agosto, com entrada gratuita e peças de artesanato a preços acessíveis. O fim de semana tem ainda uma oportunidade de economizar.

Shopping Norte Sul Plaza

O Espaço Sesc do shopping Norte Sul Plaza oferece atividades gratuitas às 15h e 16h30, com diversos jogos disponíveis, além de biblioteca e espetáculos. O Espaço Sesc fica ao lado da Riachuelo. Contudo, para quem está a fim de dar start no projeto verão, a Smart Fit Norte Sul celebra aniversário promovendo um Aulão de Fit Dance. A atividade será realizada às 16h, em frente à Renner. O evento é totalmente gratuito.

Blues Bar

No sábado (22), a partir das 20h, o palco do Blues Bar é aberto com o pop rock da banda Nitro. Em seguida abrilhantam a noite o som da banda Larissa e os Pexe. A entrada é limitada e os ingressos são vendidos apenas na hora. Para mais informações, entre em contato: (67) 99234-4811.

Valley CG

As duplas Léo Andrade e Rafael, Lucas e Lauan e João Carlos e Savala animam o público da Valley deste sábado (22), a partir das 22h. Aproveite e faça sua reserva pelo telefone: (67) 99150-8194.

Domingo (23/7)

Feira Mixturô

Artesanato, gastronomia, moda autoral, antiguidades e atrações culturais é o que terá na Feira Mixturô deste domingo (23). Das 9h às 15h, você pode levar a família e os amigos para aproveitar a feira que ao invés de ser realizada na praça Chamamé, vai acontecer na praça do Rádio. Com entrada gratuita, o evento também terá apresentações de dança cigana e artistas como Renatto Mendes e Max Moura & Pekois.

Shopping Bosque dos Ipês

Às 11h de domingo (16) tem “Missa no Bosque”, no espaço ao lado da loja Riachuelo, no 1° piso do shopping Bosque dos Ipês. Em parceria com a FESPMS (Federação de Esportes Eletrônicos e Tecnologia de Mato Grosso do Sul), acontecerá mensalmente, aos domingos, o Bosque Games, das 13h às 19h. O evento proporciona uma tarde de troca de experiências com jogos de tabuleiro, videogames, batalha campal, caçada Pokémon e diversão. A participação é gratuita e cada encontro terá uma insígnia colecionável. Logo mais, às 15h, tem transmissão do jogo entre Santos e Botafogo, no telão da praça de alimentação. E não se esqueça de se divertir no Parque da DC (Comics), no circo Mundo Mágico e na Arena Trampolim.

Shopping Campo Grande

Ainda dá tempo de concorrer a um iPhone por semana. A promoção “iPhone na mão” continua acontecendo, com o sorteio de um iPhone 14 por semana. A cada R$ 400 em compras, o cliente ganha um cupom para participar. Basta cadastrar suas notas no aplicativo do shopping ou no totem próximo à praça de alimentação.

