Deputado e vereador unem forças em projetos para a saúde de mulheres, autistas e homens

A parceria entre o deputado Dagoberto Nogueira e o vereador Dr. Victor Rocha fortalece o suporte aos pacientes

Implantação de projeto voltado à saúde do homem foi definida ontem (24) durante reunião organizada pelo deputado Dagoberto Nogueira e o vereador Dr. Victor Rocha. Denominado de ‘Casa Azul’, o projeto visa, além de dar atenção integral à saúde do homem, com foco no diagnóstico e prevenção do câncer de próstata, proporcionar suporte essencial à comunidade autista, com projetos focados na inclusão, assistência e dignidade para essas famílias.

Com o objetivo de incentivar a saúde pública em Mato Grosso do Sul, o deputado Dagoberto destacou a importância desse novo projeto: “A saúde do homem e a inclusão de pessoas autistas sempre foram uma prioridade para mim. O trabalho que estamos realizando em conjunto com o vereador Dr. Victor Rocha é uma forma de garantir que todos, independentemente de gênero ou condição, tenham acesso a uma saúde pública de qualidade. A Casa Azul será um grande passo para isso, promovendo o bem-estar e o cuidado integral dessas pessoas.”

Casa Rosa: Aumento da capacidade de atendimento e diagnósticos precoces

A Casa Rosa, localizada na avenida Mato Grosso, nº 421, é um projeto que tem realizado um trabalho dedicado à saúde pública de Campo Grande desde 2021. Após o encontro entre ambos, foi definido que o intuito é ampliar os atendimentos na Casa. O projeto, que garante atendimento gratuito e diagnóstico precoce de câncer de mama, tem sido essencial na luta contra o câncer de mama. Com a expansão, mais mulheres poderão ser acolhidas, possibilitando mais atendimentos e diagnósticos rápidos.

O idealizador da Casa Rosa, o vereador Dr. Victor Rocha, fez questão de ressaltar a importância do trabalho realizado: “O deputado Dagoberto Nogueira é nosso parceiro desde o início da Casa Rosa. Com muito trabalho, conseguimos zerar as filas de consultas e biópsias de mama no SUS, garantindo atendimento rápido e digno para as mulheres. Em pouco mais de três anos, realizamos cerca de 9 mil atendimentos e diagnosticamos 173 casos de câncer de mama, todos encaminhados para o tratamento necessário. Esse resultado só foi possível graças a parcerias como a do deputado Dagoberto e ao esforço de toda a equipe da Casa Rosa. Juntos, seguimos salvando vidas e mostrando que a saúde pública de qualidade é possível!”, enfatiza.

Compromissados com a vida e a inclusão, a união entre o deputado Dagoberto Nogueira e o vereador Dr. Victor Rocha representa o empenho com uma saúde pública mais humana, acessível e inclusiva.

Ana Cavalcante