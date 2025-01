Nova diretoria da OAB será empossada com foco em renovação e empreendedorismo

A Diretoria da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul), eleita em novembro de 2024 com 5.041 votos (59% dos eleitores), toma tomará posse nesta terça-feira (28), garantindo o segundo mandato do presidente Bitto Pereira para triênio 2025-2027 . A cerimônia será realizada a partir das 18h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Bitto Pereira foi reeleito com Marta do Carmo Taques como vice e tem como uma de suas principais bandeiras o empreendedorismo na Advocacia, através da Escola Superior. Durante a solenidade, serão empossadas as novas Diretorias da OAB/MS, da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAA/MS), da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) e os Conselheiros Estaduais.

Entre os projetos que deverão ser implementados nesta gestão, está a criação do Observatório Permanente para monitorar o cumprimento das disposições do CNJ e canal de comunicação direto e ágil para tirar dúvidas sobre publicidade e marketing, expansão da Caravana das Prerrogativas em todo o estado. “Nós fizemos uma renovação de quadro, trouxemos vários advogados que eram, por exemplo, da Comissão da Jovem Advocacia e hoje são candidatos a conselheiro”.

Carol Chaves