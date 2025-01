Eleição da Assomasul será o primeiro grande evento político do ano nesta semana

Com chapa única na disputa direção já se organiza para reuniões

Uma intensa mobilização dos prefeitos de todo o estado deve acontecer nesta semana em Campo Grande tendo como pano de fundo a eleição da nova diretoria da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), prevista para quinta-feira (30). O futuro presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli, que foi reeleito prefeito de Itaquiraí, com 79,71% dos votos confirmou que após a posse deve começar uma extensa agenda de reuniões.

Reuniões com o governador Eduardo Riedel (PSDB) e presidente da Assembleia, deputado Gerson Claro (PP) e membros da bancada federal já estão agendadas e a rearrumação partidárias, e a situação financeira da maioria dos municípios serão temas recorrentes. O evento deverá contar com a presença de prefeitos dos 79 municípios, o que deve atrair deputados estaduais e federais, além de senadores, sendo o primeiro grande evento político do ano em MS.

Como os municípios possuem déficit de 61% e por isso, os prefeitos têm promovido constantes em mobilizações tanto em Campo Grande, quanto em Brasília e uma delas foi pela PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 25/2022, por um adicional de 1,5% no FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e liberação de emendas para mais de 2,6 mil cidades pelo governo federal.

Comissões

A nova direção da Assomasul terá como prioridade a criação de comissões voltadas para questões estruturais e cidadãs, como a Comissão de Cidadania e um grupo especial para monitorar a BR-163, rodovia fundamental para a logística estadual. “Estamos nos preparando para enfrentar os desafios que impactam diretamente os municípios. A união e o diálogo entre os prefeitos serão a chave para buscar soluções efetivas”, afirmou.

A reforma tributária também está entre os temas prioritários da candidatura. Thalles destacou que os prefeitos precisarão atuar ativamente durante o período de transição do sistema tributário, trazendo esclarecimentos e adequações às realidades locais. “A reforma ainda é um tema obscuro para muitos, mas será um divisor de águas. Vamos discutir e formar uma comissão específica para garantir que os municípios estejam bem representados e preparados para essa mudança,” explicou.

Rearrumação partidária

Como se aproxima uma grande mudança no quadro de partidos políticos, com fusão, formação de federações, que deve provocar a extinção de partidos, o evento já deverá dar os primeiros sinais de como será o quadro partidários para a disputa eleitoral de 2026. Agrande expectativa´quanto ao futuro do PSDB, partido que elegeu o maior número de prefeitos no Estado, mas que vive sob a expectativa de saída das duas principais lideranças, o atual governador de Mato Grosso Sul, Eduardo Riedel e do ex-governador, Renaldo Azambuja.

Laureano Secundo