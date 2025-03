Drive de Vacinação contra a Influenza começa nesta quarta em Campo Grande

Ação terá atendimentos noturnos de segunda à sexta e funcionará também aos fins de semana

Na próxima quarta-feira (2), começa um Drive de Vacinação contra a Influenza na Capital. O objetivo é intensificar a cobertura vacinal contra a adoença e reduzir a sobrecarga dos serviços de saúde.

A ação acontecerá até o dia 17 de abril, para facilitar o acesso da população e garantir a proteção dos grupos prioritários previstos no Informe Técnico do Ministério da Saúde.

O drive funcionará no Quartel do Corpo de Bombeiros da Rua 14 de Julho. O horário de atendimento de segunda a sexta-feira será das 18h às 22h; e aos sábados e domingos em dois períodos: das 7h às 11h e das 13h às 17h. A iniciativa conta com a parceria do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, que apoia a logística da campanha.

“A vacinação contra a Influenza é a principal medida preventiva contra complicações, internações e óbitos decorrentes da doença. A estratégia da SES busca imunizar idosos, crianças, gestantes, trabalhadores da saúde e demais públicos prioritários, garantindo acesso facilitado à imunização”, ressalta o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes.

Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde um total de 524 mil doses da vacina contra a Influenza em 2025, sendo 84 mil entregues na última semana e mais 440 mil no último sábado (29). Além das vacinas, a SES distribuiu mais de 1,1 milhão de seringas e agulhas para viabilizar a imunização em todo Mato Grosso do Sul.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza terá início oficial em 7 de abril, com o Dia D programado para 10 de maio.

Público-alvo:

Além dos grupos prioritários já previstos no Calendário Nacional de Vacinação, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos, a estratégia de vacinação também inclui outros públicos.

Confira os outros grupos:

Trabalhadores da Saúde; puérperas; professores dos ensinos básico e superior; povos indígenas; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e de salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores dos Correios; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Mais informações podem ser obtidas junto à Coordenadoria de Imunização da SES-MS.

