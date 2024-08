Defensoria realiza mutirão para reconhecimento de paternidade em cidades do Mato Grosso do Sul

A ação oferecerá atendimento jurídico, exames de DNA e atividades de educação em direitos

Neste sábado (17), das 8h às 12h será realizado pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul a terceira edição do mutirão para reconhecimento de paternidade “Meu Pai tem Nome”, em Campo Grande e interior. O projeto é uma iniciativa do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege).

Diversas atividades voltadas para o reconhecimento paterno serão realizadas em cada Estado. A ação oferecerá atendimento jurídico, exames de DNA e atividades de educação em direitos.

Para participar, a pessoa deve agendar o atendimento, que pode ser por meio do site da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul ou pessoalmente nas unidades da Defensoria Pública.

O evento ocorrerá na Unidade Belmar, na Rua Arthur Jorge, n.º 779, Centro, Campo Grande.

