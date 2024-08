Estudantes já podem fazer inscrições para o 37° Jogos Escolares de Campo Grande

Inscrições vão até o dia 30 de agosto e estudantes devem ficar atentos as regras

Estão abertas as inscrições para o 37º Jogos Escolares de Campo Grande. Os jogos tem várias modalidades e regras e tem como objetivo desenvolver o intercâmbio esportivo entre estudantes, valorizando o caráter educativo e promover o esporte como resultado das atividades desenvolvidas na comunidade escolar.

De acordo com a Fundação Municipal do Esporte (Funesp), esses jogos proprocionam o surgimento de novos talentos para participar e representar o município de Campo Grande nos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul, nas faixas etárias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos no ano de 2025.

O Público-alvo da 37ª edição dos Jogos Escolares de Campo Grande-2024 da Etapa 1 – Modalidades Coletivas, são: somente estudantes do Ensino Fundamental e Médio da Rede Oficial de Ensino da Cidade de Campo Grande/MS que estejam matriculados e frequentando regularmente as aulas.

Não poderá participar dos jogos aluno/atleta que tenha concluído o Ensino Médio, mesmo que estejam frequentando cursos profissionalizantes ou preparatórios para o vestibular.

As inscrições devem ser feitas em formulários próprios e entregues na Gerência de Organização de Eventos da Fundação Municipal de Esportes/FUNESP, sito à Rua Paulo Machado, 663 – Bairro Santa Fé, no período de 12 de agosto de 2024 até o dia 30 de agosto de 2024 às 17 horas.

O Regulamento e as Fichas de Inscrição versão 2024, encontram-se disponíveis no site da Funesp por meio deste link.

Confira algumas regras do regulamento:

• As Fichas de Inscrições devem conter o carimbo da Escola e serem atestadas pela Direção e/ou Secretaria Geral.

• A Direção e/ou a Secretaria Geral atestam para os devidos fins, se o aluno/atleta está matriculado regularmente no estabelecimento de ensino em que foi feita a inscrição.

• A condição de saúde dos atletas inscritos ficará sob a responsabilidade da Unidade Escolar.

• As Fichas devem ser preenchidas, obrigatoriamente, com o Nome Completo, Data de Nascimento e Número do Documento em 3 (Três) vias.

• Não serão aceitas inscrições manuscritas.

• Data: O Congresso Técnico ocorrerá no dia 10 de setembro às 18 horas na Casa da Esplanada Ferroviária sito: Rua: Avenida Mato Grosso esquina com a Avenida Calógeras.

