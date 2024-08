OMS declara Mpox como emergência de saúde mundial

Outro desafio é aumentar a quantidade de exames e diagnósticos, já que há uma grande diferença entre casos suspeitos e diagnosticados e muitas pessoas esperam semanas até passar por testes e biópsias. Também é baixa a oferta de exames que possam identificar a variante mais recente, o que ajudaria a entender melhor a nova forma da mpox.

O que é a mpox e quem deve se preocupar mais?

A mpox é uma doença causada pelo vírus monkeypox, que pertence ao mesmo grupo de vírus da varíola. Os primeiros sintomas da doença são febre, dor de cabeça, dor no corpo e nas costas. Em seguida, aparecem inchaço nos linfonodos e bolinhas pelo corpo, principalmente no rosto, mãos e pés. A doença evolui para a formação de crostas na pele.

Ao observar casos da República Democrática do Congo (RDC), onde começou o novo surto, os pesquisadores da OMS elaboraram uma lista das pessoas sob maior risco de ter casos severos de mpox. Pessoas com HIV são a população que mais frequentemente morreu por conta da doença. Além disso, crianças também parecem ter uma tendência maior às formas mais graves da condição, especialmente aquelas com menos de cinco anos de vida.

Com informações do Metrópoles

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram