‘Decreto do amor’: Governo de MS publica regras inusitadas para casais no Dia dos Namorados

Postagem bem-humorada nas redes sociais institui compartilhamento de tereré, proíbe respostas secas e reconhece viagens a Bonito como fortalecimento dos laços afetivos

Em clima de Dia dos Namorados, o Governo de Mato Grosso do Sul publicou nas redes sociais um “decreto” bem-humorado com regras inusitadas voltadas aos casais apaixonados do Estado. A ação, compartilhada nesta sexta-feira (12), utiliza elementos da cultura sul-mato-grossense para celebrar a data de forma descontraída.

Intitulado “Decreto nº 12/06”, o conteúdo informa que “entram em vigor novas regras para os cidadãos apaixonados de MS”. Entre as determinações fictícias está o compartilhamento obrigatório de comidas típicas da região. O chamado Artigo 1º estabelece que casais devem dividir chipa, sopa paraguaia e até o último gole do tereré.

Já o Artigo 2º proíbe respostas consideradas pouco empolgadas em conversas amorosas, como apenas “ok”, “ata” ou o uso isolado do emoji de positivo. A publicação sugere interações mais afetuosas entre os apaixonados.

O “decreto” também incentiva o turismo regional. Conforme o Artigo 3º, viagens para Bonito passam a ser reconhecidas como “atividade oficial de fortalecimento dos laços afetivos”, fazendo referência a um dos principais destinos turísticos de Mato Grosso do Sul.

Com tom descontraído e linguagem leve, a campanha aproveita o Dia dos Namorados para reforçar símbolos da identidade sul-mato-grossense, como a gastronomia típica, o tereré e as belezas naturais do Estado, ao mesmo tempo em que busca aproximar a comunicação institucional do público nas redes sociais.

A iniciativa integra as ações comemorativas da data e aposta no humor para engajar os internautas, transformando tradições locais em “regras oficiais” para celebrar o amor em Mato Grosso do Sul.

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