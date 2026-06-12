Cinema japonês será destaque em programação gratuita do MIS

Curadoria reúne obras produzidas entre as décadas de 1950 e 2000, abordando temas como juventude, guerra e relações familiares

O MIS (Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul), unidade vinculada à FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), promoverá entre os dias 15 e 18 de junho a Semana do Cinema Japonês. A programação contará com exibições gratuitas de filmes, sempre às 19h, seguidas de debates educativos abertos ao público.

Integrando as comemorações da Semana da Imigração Japonesa, a mostra busca homenagear a contribuição dos imigrantes japoneses e de seus descendentes, que ajudaram a construir parte da identidade cultural e social de Mato Grosso do Sul. O Estado abriga a segunda maior colônia japonesa do Brasil, com influência marcante em áreas como agricultura, educação, artes e costumes.

Com curadoria do cinéfilo e estudioso da história e cultura japonesas Celso Higa e do professor dos cursos de Audiovisual e Jornalismo da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Júlio Bezerra, a seleção reúne produções de diferentes épocas e estilos, oferecendo ao público um panorama sobre a sociedade, a história e os valores culturais do Japão.

A programação foi elaborada para estimular reflexões sobre a identidade japonesa em suas múltiplas dimensões, por meio de narrativas que abordam temas como juventude, diversidade cultural, impactos da guerra, relações familiares e acontecimentos históricos inspirados no período feudal japonês.

Ao reunir obras produzidas entre as décadas de 1950 e 2000, a mostra destaca a diversidade e a relevância da cinematografia japonesa, reconhecida internacionalmente pela profundidade de suas narrativas e pela sensibilidade de seus realizadores.

Segundo os organizadores, a iniciativa convida o público a conhecer diferentes perspectivas da cultura japonesa, celebrando uma herança que permanece presente no cotidiano sul-mato-grossense por meio de memórias, tradições e valores transmitidos ao longo de gerações.

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Confira a programação

A abertura da mostra, no dia 15 de junho, acontece com Linda, Linda, Linda (2005), do diretor Yamashita Nobuhiro. A comédia musical acompanha três estudantes que convidam uma intercambista sul-coreana para assumir os vocais de sua banda às vésperas de um festival escolar. Com sensibilidade e humor, o filme aborda temas como amizade, juventude, convivência intercultural e a força da música como linguagem universal, refletindo uma sociedade japonesa contemporânea cada vez mais conectada ao mundo.

No dia 16, será exibido Fogo na Planície (1959), clássico dirigido por Kon Ichikawa. Ambientado nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha soldados japoneses abandonados nas Filipinas e confrontados com a fome, a solidão e o colapso dos valores da guerra. Considerada uma das mais importantes obras pacifistas do cinema japonês, a produção oferece uma reflexão profunda sobre os traumas do conflito e a reconstrução moral do Japão no pós-guerra.

A programação segue no dia 17 com Nuvens Dispersas (1967), último filme do renomado diretor Mikio Naruse. O drama explora sentimentos de perda, culpa e redenção por meio da relação entre uma viúva e o homem responsável pela morte de seu marido. Ao retratar conflitos familiares, expectativas sociais e transformações nas relações humanas, a obra revela aspectos da vida cotidiana japonesa e da delicada complexidade emocional presente em grande parte da cinematografia do país.

Encerrando a mostra, no dia 18, será exibido O Castelo da Coruja (1999), dirigido por Masahiro Shinoda. Ambientado no período feudal, o filme acompanha uma trama de vingança envolvendo guerreiros e figuras históricas ligadas aos processos de unificação do Japão. A narrativa permite ao público entrar em contato com elementos marcantes da cultura japonesa tradicional, como os códigos de honra, as disputas de poder e o imaginário dos ninjas e samurais, presentes até hoje na memória cultural do país.

Museu da Imagem e do Som

A mostra reforça o compromisso do MIS em promover o acesso à cultura, ampliar o repertório audiovisual do público sul-mato-grossense e estimular o diálogo sobre diferentes sociedades por meio da linguagem cinematográfica.

As sessões são gratuitas e podem ser acompanhadas na sala de exibições do MIS, que fica no 3º andar do Memorial da Cultura e Cidadania, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro de Campo Grande.

Serviço

15 de junho (segunda-feira) – 19h

Linda, Linda, Linda (2005)

16 de junho (terça-feira) – 19h

Fogo na Planície (1959)

17 de junho (quarta-feira) – 19h

Nuvens Dispersas (1967)

18 de junho (quinta-feira) – 19h

O Castelo da Coruja (1999)

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