Deam ataca imprensa em carta pública após repercussão de feminicídio

A delegacia especializada se manifestou após denúncias de falhas no atendimento a Vanessa Ricarte e delegadas pediram afastamento coletivo.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) publicou uma carta pública nesta terça-feira (18) com críticas à imprensa após a ampla repercussão do feminicídio da jornalista Vanessa Ricarte, de 42 anos. Vanessa foi assassinada pelo ex-noivo, o músico Caio Nascimento, poucas horas após denunciar violência doméstica e buscar uma medida protetiva na delegacia. A divulgação de áudios da vítima revelou que ela recebeu um atendimento descrito como “frio e seco”, levantando questionamentos sobre falhas no acolhimento e na assistência prestada pela instituição.

Diante da crise gerada pelo caso, toda a equipe da Deam, incluindo a delegada titular Eliane Benicasa, pediu afastamento, colocando os cargos à disposição da Delegacia-Geral da Polícia Civil. O pedido, no entanto, não representa demissão, mas sim uma solicitação para transferência para outras unidades.

O deputado Coronel David confirmou que a informação sobre os pedidos de afastamento foi repassada aos deputados estaduais pelo secretário de Justiça e Segurança Pública, Carlos Videira. Ao todo, 12 profissionais pediram para deixar a unidade após as denúncias.

Caso Vanessa Ricarte: áudios expõem falhas graves no atendimento da Deam

Vanessa Ricarte relatou, em mensagens gravadas antes de sua morte, que precisou fugir de um cárcere privado para buscar ajuda na Deam. Nos áudios, a jornalista descreve o atendimento como insensível e afirma que foi orientada a conversar com o agressor. Horas depois, ela foi assassinada a facadas dentro de casa. Os áudios contradizem a versão oficial da polícia, que afirma ter seguido protocolos de segurança e oferecido abrigo para a vítima.

Diante da repercussão, a Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul defendeu a corporação, afirmando que todas as medidas disponíveis foram tomadas, incluindo a orientação para que Vanessa permanecesse na Casa da Mulher Brasileira. A entidade justificou que a vítima recusou a estadia, mas ressaltou que tal decisão não poderia ser imposta de forma coercitiva.

Ministra das Mulheres critica falhas no atendimento

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, se manifestou sobre o caso, afirmando que o atendimento prestado na Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande apresentou uma sucessão de falhas. Segundo ela, é necessária uma reformulação urgente dos procedimentos e da gestão do sistema:

“É um coletivo de falhas que vai se dando que precisa ser consertado, arrumado e a gente acha que passa por uma questão política, por uma questão de gestão do sistema.”

Cida destacou ainda que os profissionais que atuam no atendimento a vítimas de violência doméstica precisam ter aptidão para lidar com essas situações. “Um outro problema que é a questão de qualificação dos profissionais, não é a qualificação de estudar, de formar, mas é questão de aptidão (…). As pessoas que têm que trabalhar com as mulheres em situação de violência precisam ter aptidão, precisam gostar de estar neste lugar”.

O Ministério das Mulheres formou um grupo de trabalho com instituições estaduais e municipais para melhorar o atendimento às vítimas e evitar novas falhas. Segundo Cida, a situação em Campo Grande deve servir de alerta para todo o país.

Jornalistas impedidos de entrar na Casa da Mulher Brasileira

A crise também atingiu a imprensa. Jornalistas foram impedidos de entrar na Casa da Mulher Brasileira na manhã de terça-feira (18) para acompanhar as investigações e obter informações sobre o caso Vanessa Ricarte. A restrição de acesso gerou revolta entre profissionais da comunicação e levou o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul (Sindjor-MS) a formalizar uma denúncia ao Ministério das Mulheres.

No documento enviado ao Governo Federal, o sindicato cobrou explicações sobre os motivos da restrição e questionou a transparência da Casa da Mulher Brasileira. A entidade solicitou esclarecimentos sobre os protocolos de atendimento à imprensa e destacou que a restrição violou o direito à informação.

Após a pressão do Sindjor-MS, a direção da Casa da Mulher Brasileira voltou atrás e permitiu o acesso dos jornalistas ao local. A entidade reforçou que a liberdade de imprensa é essencial para garantir a fiscalização das instituições e assegurar a transparência das ações do poder público.

“A imprensa tem um papel fundamental na fiscalização das ações do poder público e na divulgação de informações de interesse público. A liberdade de imprensa é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal e é essencial para o funcionamento de uma democracia. Ao restringir o acesso de jornalistas, a Casa da Mulher Brasileira prejudica o debate público sobre um tema de grande importância social”, diz trecho da nota.

