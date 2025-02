Céu escurece na Capital e há previsão de chuvas intensas em todo o MS

Na tarde desta terça-feria, (18), o céu na Capital ficou escuro e repleto de nuvens carregadas de chuva. Um chuviscou começou em pontos da cidade e depois uma chuva moderada começou a cair sobre a cidade.

O INMET Instituto Nacional de emitiu alerta de chuvas intensas em todo o Mato Grosso do Sul com chuvas de até 30 milímetros por hora e ventos de até 60 km/h. O aviso vale até amanhã às 10h.

A atenção deve ficar redobrada nesse período e o Instituo alerta que há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Confira algumas orientações:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

