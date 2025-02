Apesar do ‘calorão’, quarta-feira pode ser chuvosa em MS

Esta quarta-feira (19), promete ser chuvosa em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. No entanto, o calor não deve dar trégua e o dia será quente em Mato Grosso do Sul. Campo Grande deve atingir 35ºC hoje, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A previsão indica também tempo com sol e variação de nebulosidade. Podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento na Capital e em outras cidades do Estado.

Conforme divulgado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), essa situação meteorológica ocorre devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao aquecimento diurno e à disponibilidade de umidade. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai pode favorecer a formação de instabilidades em Mato Grosso do Sul.

São esperados acumulados significativos de chuva, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do Estado. Nessas áreas, são previstas temperaturas máximas entre 28-36°C

Já nas regiões sudoeste e pantaneira, as máximas ficarão entre 32-38°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas máximas entre 33-38°C.

