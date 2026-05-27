“Daqui a alguns dias nós vamos estar nesses bairros dando a ordem de serviço”, garante Adriane Lopes sobre o novo pacote de infraestrutura

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, concedeu entrevista exclusiva durante uma visita ao O Estado e detalhou as ações da administração municipal nas áreas de infraestrutura urbana, equilíbrio fiscal e investimentos em obras. Entre os principais assuntos abordados, a chefe do Executivo destacou o início da primeira licitação do novo pacote de infraestrutura da Capital, que integra um planejamento de aproximadamente R$ 540 milhões em investimentos na malha viária até 2028.

A primeira licitação, inclusive, já está aberta e prevê aporte de R$ 42,9 milhões em obras de drenagem, pavimentação e saneamento em dez bairros da Capital. Adriane afirmou que os recursos já estão disponíveis e que o andamento das obras depende agora apenas da conclusão dos trâmites burocráticos.

“Esse recurso já está disponível, já está no caixa da prefeitura. Hoje, o nosso maior desafio é a burocracia da licitação. O dinheiro está em caixa e essas obras que já foram estartadas agora passam pelo processo licitatório para que possamos dar a ordem de serviço”, declarou.

Nesta primeira etapa, de acordo com a prefeita, as obras contemplam quatro regiões da cidade e devem beneficiar os bairros Aero Rancho, Vila Nogueira, Vila Emoré, Vila Amapá, Jardim das Nações, Jardim Los Angeles, Residencial Flores, União II, Residencial Girassóis e Oliveira. Ela afirmou ainda que as equipes da prefeitura já estão preparadas para iniciar os trabalhos logo após a finalização da licitação.

“Daqui a alguns dias nós vamos estar nesses bairros dando a ordem de serviço ao término dessa licitação, que vai ser rápida porque as nossas equipes já estavam preparadas”, afirmou.

Durante a entrevista, a prefeita também ressaltou que um dos maiores desafios da infraestrutura urbana de Campo Grande está justamente em bairros antigos que permaneceram décadas sem asfalto e drenagem, mesmo cercados por regiões já urbanizadas.

“Hoje o principal desafio são os bairros que ficaram isolados. A legislação mudou e os novos parcelamentos já têm obrigatoriedade de infraestrutura, mas, no passado, ficaram regiões importantes da cidade sem essas obras”, explicou.

Ela citou como exemplo o Guarani II, onde moradores aguardam pavimentação há mais de 40 anos, além do Jardim das Nações e do Santa Emília, que, segundo ela, esperam por obras de infraestrutura há 52 anos.

“Nós fomos trabalhando nas sete regiões de Campo Grande, buscando esses bairros que aguardam há muitos anos. Fizemos esse combo de serviços para levar drenagem, asfalto e saneamento para essas comunidades”, disse.

Lei garante prioridade para mulheres em assentos na janela

A prefeita Adriane Lopes sancionou a Lei nº 7.630, que cria prioridade para mulheres nos assentos localizados ao lado das janelas em ônibus do transporte coletivo urbano de Campo Grande. A medida foi publicada em edição extra do Diogrande desta segunda-feira (25) e já está em vigor.

De acordo com o texto divulgado no Diário Oficial do Município, a preferência valerá para todos os veículos que integram o sistema de transporte coletivo da Capital. A legislação estabelece, no entanto, que os assentos não serão exclusivos e poderão ser utilizados por outros passageiros quando não houver mulheres ocupando os lugares.

A proposta é de autoria do vereador Maicon Nogueira e foi apresentada como uma medida de proteção às passageiras, principalmente em horários de maior lotação, quando são mais frequentes relatos de assédio, constrangimentos e contatos físicos indesejados dentro dos ônibus.

Segundo o parlamentar, a intenção é oferecer mais tranquilidade durante os deslocamentos diários feitos pelas mulheres no transporte público.

“A mulher precisa se sentir segura também no transporte coletivo. Muitas passageiras enfrentam diariamente situações desconfortáveis dentro dos ônibus, principalmente em veículos lotados. Essa lei busca garantir mais respeito, proteção e tranquilidade durante o deslocamento”, afirmou Maicon Nogueira.

O texto sancionado prevê ainda que a regulamentação da nova regra ficará sob responsabilidade do Poder Executivo Municipal. – Danielly Carvalho

Por Rafaela Alves e Brenda Leitte