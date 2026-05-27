Jovem tem olho atingido por pedra após sair de tabacaria em Campo Grande

Uma jovem de 18 anos, que não teve suas informações divulgadas, ficou ferida após ser atingida por uma pedra no olho na madrugada desta quarta-feira (27), no bairro Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da Força Tática do 10º BPM (Batalhão da Polícia Militar) foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros.

A jovem contou que estava em uma tabacaria e permaneceu no local até o horário de fechamento. No caminho para casa, ela teria sido abordada por uma mulher, que arremessou uma pedra em sua direção.

A vítima sofreu uma lesão grave no olho esquerdo. Ela foi socorrida consciente e orientada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Leblon.

Ainda segundo o registro policial, a jovem afirmou conhecer a suspeita apenas de vista e disse que a mulher também frequenta a tabacaria.

A autora não foi localizada até o momento. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado pela Polícia Civil.