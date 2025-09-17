Curta-metragem Les Garçons é exbidio gratuitamente nesta quinta em Corumbá

Curta tem 34 minutos de duração e após a exibição um bate-papo será realizado

Como parte das comemorações pelos 247 anos de Corumbá, o Museu Casa do Dr. Gabi exibe o curta-metragem “Les Garçons”, que acontece nesta quinta-feira, 18 de setembro, às 19 horas, integrando as atividades culturais do aniversário da Cidade Branca.

Gravado em Corumbá e lançado em junho deste ano no circuito de estreia, “Les Garçons” é dirigido por Bruno Nishino e Marco Calábria, nomes reconhecidos nacional e internacionalmente por seus premiados trabalhos no cinema publicitário. O roteiro é assinado por Breno Moroni, ator e roteirista com mais de 80 filmes no currículo.

O curta, com 34 minutos de duração, mergulha em uma trama intensa e poética: um velho maitre prepara um último jantar à espera de um amor do passado, em um restaurante parisiense em ruínas, devastado por um incêndio durante revoltas populares. Para essa noite especial, ele contrata um garçom, e o diálogo entre os dois revela profundas feridas emocionais e sociais — um espelho das dores, angústias, desejos e arrependimentos de uma sociedade marcada pela solidão, pelo egoísmo e pela decadência moral.

Após a sessão, o público será convidado a participar de um bate-papo com o ator corumbaense Salim Haqzan, que além de atuar no curta, assina a direção de arte do projeto. Salim é o proponente da obra, contemplada pela Lei Paulo Gustavo/MS.

A entrada é gratuita e uma oportunidade imperdível para os amantes da sétima arte e para todos que desejam prestigiar o talento local e refletir sobre temas universais por meio do cinema.

O elenco do filme é composto por Fábio Arruda e Salim Haqzan e a classificação indicativa é de 12 anos. Os cidadãos de Corumbá são convidados a participar da exibição.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.