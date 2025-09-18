9ª Flib começa em Bonito com oficinas, literatura e concurso de redação

Evento reúne estudantes, escritores e atividades culturais na Praça da Liberdade até 21 de setembro

A 9ª edição da Feira Literária de Bonito (Flib) começou nesta quarta-feira (17) com uma programação que integra literatura, brincadeiras e incentivo à produção estudantil. Com o tema “Literatura: a autoria, a arte e a vida”, a edição deste ano foca em obras que partem da experiência pessoal para a criação literária, incluindo autobiografias, diários, biografias e autoficções.

O primeiro dia do evento destacou o 3º Concurso de Redação, que envolveu alunos do 5º ao 9º ano da rede municipal urbana e rural. Ao todo, 23 textos foram selecionados pelas escolas, e os três melhores de cada categoria receberam prêmios como celulares, bicicletas, mochilas e exemplares do livro impresso com os textos vencedores. Entre os destaques estão Diário de um ipê amarelo, de Kauan Matheus Paim Bom, e O Reino, de Esmeralda da Costa de Souza. A iniciativa tem o objetivo de incentivar a leitura, a escrita e valorizar a literatura como instrumento de expressão e identidade para os jovens autores.

Além das atividades literárias, a Flib oferece programação voltada ao público infantil. No Circuito Cultural, crianças e famílias puderam participar de oficinas de brincadeiras, cantigas de roda e confecção de brinquedos a partir de materiais reaproveitáveis, conduzidas por Ramona Rodrigues. “Espero muita criança, muita família, pra gente se divertir, porque o brincar é muito importante para a criança e para a gente adulto também. Ainda mais nessa época de apego à tela, antes de voltar à brincadeira. A tela é importante, mas a brincadeira precisa existir na vida da criança, antes de qualquer coisa”, explicou Ramona. As oficinas acontecem hoje, amanhã e sexta-feira, das 16h às 19h, e no sábado e domingo, das 10h ao meio-dia e das 17h às 19h.

A feira também contempla atividades formativas para professores e estudantes, debates, mesas-redondas e rodas de conversa com escritores, poetas, romancistas, cronistas, quadrinistas, músicos e artistas de teatro e cinema. Além disso, mantém e amplia seu projeto educacional em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, incluindo ações específicas para o público infantil e juvenil.

Realizada pelo Instituto Ìmòlé, a FLIB conta com apoio da Prefeitura de Bonito, do deputado federal Vander Loubet, do Ministério da Cultura e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Empresas parceiras, como Sanesul, Energisa, Banco do Brasil e Emgea, também contribuem para o evento. A partir de 2025, a feira começou a integrar oficialmente o Calendário de Eventos do Estado, por meio do decreto lei estadual nº 6457.

*Com contribuição de Marcelo Rezende

