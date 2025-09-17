Bolofofos trazem show a Campo Grande em comemoração ao Mês das Crianças

Grupo infantil apresenta repertório inédito e clássicos para toda a família no Palácio Popular da Cultura

O grupo Bolofofos chega a Campo Grande com a turnê 2025, trazendo um novo show repleto de músicas inéditas e sucessos já conhecidos pelo público infantil. A apresentação ocorre no dia 18 de outubro, sábado, às 16 horas, no Palácio Popular da Cultura, em celebração ao Mês das Crianças.

O espetáculo promete incluir novos hits como “Na Feira” e “Doguito”, ao lado dos clássicos que fizeram o grupo conquistar milhões de fãs, com mais de 15 bilhões de visualizações em suas plataformas digitais. Segundo a produção, o show foi pensado para que toda a família possa cantar e dançar do início ao fim.

Os ingressos já estão à venda. Crianças até 2 anos acompanhadas pelos pais não pagam, enquanto de 3 a 12 anos pagam meia-entrada. Os valores variam de R$ 50 a R$ 140, dependendo do setor. A compra pode ser feita presencialmente no Stand Comper Jardim dos Estados ou online pelo site.

A produção local é da Pedro Silva Promoções & Jamelão, e a classificação indicativa do evento é livre.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.