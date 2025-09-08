Cursos gratuitos oferecem capacitação profissional para mulheres em Campo Grande

Oficinas de beleza, gastronomia e atendimento ao público estão sendo realizadas em diferentes regiões da cidade

Campo Grande recebe nesta semana uma série de cursos gratuitos voltados à capacitação profissional feminina. As formações acontecem em diferentes regiões da cidade e abrangem áreas como beleza, gastronomia, recepção e serviços.

Entre os cursos oferecidos estão:

Automaquiagem: de 8 a 11 de setembro, das 13h30 às 17h, no CRAS São Conrado (Rua Livino Godoy, 777). A oficina busca ensinar técnicas de maquiagem, com foco em autoestima e empreendedorismo.

Recepcionista: de 8 a 11 de setembro, das 8h30 às 11h, no CRAS Aero Rancho (Rua Globo de Ouro, 860). A capacitação prepara participantes para atuar no atendimento ao público.

Design de Sobrancelhas: de 8 a 11 de setembro, das 13h30 às 17h, na sede da SEMU (Rua 15 de Novembro, Centro). O curso é direcionado a quem busca empreender no setor de estética.

Higiene e Manipulação de Alimentos: de 8 a 10 de setembro, das 18h30 às 21h, também na sede da SEMU. A formação aborda boas práticas de higiene e segurança alimentar.

As interessadas podem se inscrever pelo Instagram oficial da SEMU, pelo WhatsApp (67) 98131-7879 ou presencialmente na sede da secretaria. As vagas são limitadas.

As oficinas oferecem oportunidade de adquirir novas habilidades e aumentar a inserção no mercado de trabalho, especialmente em setores em expansão, como beleza e gastronomia.

/

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram