On Track Summit MS 2025 une música, tecnologia e sustentabilidade no coração do Brasil

Evento carbono neutro reúne especialistas, homenageia Paulo Simões e fortalece a representatividade feminina na indústria musical, projetando Mato Grosso do Sul no mapa da economia criativa

Nos dias 9 e 10 de setembro de 2025, o BioParque Pantanal, em Campo Grande (MS), receberá o On Track Summit MS 2025, evento que conecta música, tecnologia e sustentabilidade em um mesmo espaço.

Com mais de 20 especialistas nacionais, oito painéis e diversas palestras, o encontro discute o presente e o futuro da música em um cenário marcado por inovação digital, novas formas de consumo e responsabilidade ambiental.

A música em transformação: mercado global em expansão

De acordo com a IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), a indústria fonográfica global cresceu 10,2% em 2023, alcançando receita superior a US$ 28 bilhões, puxada pelo streaming, que já representa mais de 65% do faturamento mundial.

No Brasil, segundo a Pro-Música Brasil, o setor cresceu 13,4% em 2023, com destaque para a internacionalização de artistas e a adoção de ferramentas digitais, como a inteligência artificial, para produção e distribuição.

O On Track Summit MS 2025 surge justamente nesse ponto de inflexão: onde tecnologia redefine a música, novos modelos de negócio surgem e práticas sustentáveis tornam-se exigência de público e mercado.

Representatividade feminina em pauta

Entre os destaques da programação, o painel “Volume Alto, Voz Ativa: Mulheres na Indústria da Música” traz executivas e líderes como Kamilla Fialho, Dani Pepper, Marina Mattoso e Thaís Saccomani para discutir os desafios e avanços da representatividade feminina no setor.

Estudos recentes da ONU Mulheres revelam que menos de 30% das posições de liderança criativa no mundo da música são ocupadas por mulheres, e a presença em line-ups de festivais internacionais gira em torno de apenas 20%.

Ao dar visibilidade a essas vozes, o evento coloca o tema no centro da discussão e promove a equidade como eixo estruturante da indústria cultural.

Música como identidade e turismo sustentável

O summit também será palco do pré-lançamento do projeto “Sons do Pantanal”, desenvolvido pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul. A iniciativa busca valorizar a música regional como vetor de identidade cultural e de fortalecimento do turismo sustentável, conectando a produção artística ao potencial econômico do estado.

Segundo dados do Ministério do Turismo, a economia criativa representa cerca de 3% do PIB nacional, e o turismo cultural responde por uma das fatias que mais crescem no setor, especialmente em destinos que valorizam patrimônio imaterial, como música e gastronomia. Nesse contexto, Mato Grosso do Sul se posiciona como polo emergente.

Homenagem a Paulo Simões

Outro momento especial será a homenagem ao compositor Paulo Simões, celebrando os 50 anos da canção “Trem do Pantanal”, um hino cultural de Mato Grosso do Sul e do Brasil. A música, imortalizada como trilha da identidade regional, simboliza o encontro entre tradição e modernidade que o evento propõe.

Compromisso ambiental: evento carbono neutro

O On Track Summit MS 2025 será realizado em formato carbono neutro, adotando práticas de mensuração e compensação das emissões de gases de efeito estufa.

A iniciativa se conecta às metas globais de sustentabilidade da Agenda 2030 da ONU e reforça a responsabilidade socioambiental como critério de relevância para eventos culturais contemporâneos.

De acordo com relatório da PwC, a economia global de mídia e entretenimento deve movimentar US$ 3 trilhões até 2027, e os eventos que integram cultura, inovação e sustentabilidade têm maior capacidade de atrair patrocínios, turistas e investimentos de longo prazo.

Campo Grande como hub criativo

Ao sediar o On Track Summit MS 2025, Campo Grande se projeta como hub de inovação cultural e criativa no Brasil Central, conectando artistas, produtores, investidores e público em torno de uma agenda estratégica que vai além do entretenimento: trata-se de reposicionar a música como motor de desenvolvimento econômico e social.

“O On Track Summit é mais do que um evento, é uma plataforma de transformação. Queremos projetar o Mato Grosso do Sul como referência nacional em inovação cultural, turismo sustentável e diversidade no setor da música”, afirma a organização.

Combinando discussão qualificada, práticas sustentáveis e valorização da identidade regional, o On Track Summit MS 2025 consolida-se como um dos principais encontros culturais do calendário brasileiro.

Acesso online gratuito para residentes de Mato Grosso do Sul

O evento oferece acesso gratuito à transmissão ao vivo de todas as palestras e painéis para os residentes de MS que se cadastrarem por meio deste link exclusivo:

🔗 Sympla – On Track Summit 2025

Serviço – On Track Summit MS 2025

📅 Data: 09 e 10 de setembro

🕗 Horário: das 8h às 18h

📍 Local: BioParque Pantanal – Campo Grande/MS

🌐 Mais informações: www.ontracksummit.com.br

