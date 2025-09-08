Jovem é preso com drogas após abordagem em motocicleta em Três Lagoas

Polícia Militar apreendeu maconha, cocaína, skunk, LSD e “bucha paraguaia” durante fiscalização de trânsito no bairro Nossa Senhora Aparecida

Um jovem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas neste domingo (7), em Três Lagoas. A prisão foi feita por policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar, durante patrulhamento no bairro Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com a PM, por volta das 10h, uma equipe do Pelotão de Trânsito abordou uma motocicleta na rua Alexandre Abrão. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram 41 porções de maconha (1.058 gramas), três pinos de cocaína (3 gramas), uma porção de skunk (2 gramas), cinco pacotes de “bucha paraguaia” (137 gramas) e um pacote de comprimidos de LSD.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito admitiu ser proprietário das drogas e afirmou que fazia entregas no momento em que foi abordado. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com os entorpecentes apreendidos.

