Sol predomina em Mato Grosso do Sul e calor pode chegar a 37º C

Alta pressão mantém tempo firme em todas as regiões do Estado nesta quarta-feira

Alta pressão mantém tempo firme em todas as regiões do estado nesta quarta-feiraO tempo em Mato Grosso do Sul deve permanecer estável nesta quinta-feira (21), com sol e variação de nebulosidade em todo o Estado. O cenário é favorecido pela atuação de uma alta pressão pós-frontal, que mantém o clima mais firme.

Durante a manhã, as temperaturas estarão amenas, variando entre 14°C e 16°C, principalmente na região sul. Já à tarde, os termômetros sobem rapidamente, podendo alcançar entre 35°C e 37°C nas regiões sudoeste, pantaneira, bolsão e norte.

Para regiões específicas, a previsão indica mínimas entre 14°C e 16°C e máximas de 30°C a 32°C no sul, cone-sul e em grande Dourados. No sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 17°C e 22°C, com máximas entre 34°C e 36°C. Já no bolsão, leste e norte, os valores oscilam entre 18°C e 21°C de mínima e 33°C a 37°C de máxima. Em Campo Grande, as temperaturas devem ficar entre 18°C e 20°C pela manhã, alcançando 32°C a 34°C à tarde.

Os ventos sopram predominantemente do quadrante norte, com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h, podendo atingir rajadas acima de 60 km/h em alguns pontos.

*Com informações do Cemtec

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram