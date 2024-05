Curso de treinamento desportivo para professores e treinadores acontece em Dourados

Em Dourados, entre os dias 3 a 5 de maio, acontece em Dourados o curso de capacitação “treinamento desportivo da base ao alto rendimento” na Escola Estadual Presidente Vargas. O curso é realizado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) em parceria com a Funed (Fundação de Esportes de Dourados).

A Funed apoia o evento com hospedagem, alimentação, material e o local, que é gratuito. O curso pretende capacitar e atualizar professores e treinadores, que trabalham ativamente com a aplicação do treinamento físico e desportivo em alunos de idade escolar entre 12 e 17 anos. No final do curso, os participantes receberão um certificado de 20 horas/aula.

Para se inscrever basta acessar esse link.Quatro tópicos serão abordados: evolução do treinamento desportivo, modelos de métodos de treinamento, periodização e aplicação prática de métodos de treinamento desportivo.

A proposta é discutir sobre o aprimoramento de técnicas e métodos de treinamentos, dentro dos planejamentos realizados pelos profissionais. O ministrante será o professor Geovany Rafael Bisol, professor de Educação Física com mestrado em saúde e desenvolvimento. “A ideia do curso é trabalharmos os conceitos dentro do treinamento esportivo e as novas tendências. E nós vamos fazer uma interação com dois períodos teóricos e dois períodos de aula prática”, frisa o professor.

Local e Horários do Curso

A Abertura acontece no dia 03 de maio às 19h e no dia 04 o curso acontece das 7h30 às 12h30 e dàs 13h30 às 18h30. Por fim no Dia 05 será das 7h30 às 12h30

A Escola Estadual Presidente Vargas fica localizada na Rua Oliveira Marques, 1955 – Centro. No período vespertino o curso será realizado na UNIGRAN -Centro Universitário da Grande Dourados, rua Balbina de Matos , 2121 – Jardim Tropical

