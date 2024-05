Homem tem carro roubado após ter usado drogas com os suspeitos na Capital

Na última terça-feira (30), a equipe de investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), após tomar ciência de um carro roubado na noite anterior, realizou imediatas diligências e localizou um dos autores do crime no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande, prendendo-o em flagrante.

De acordo com as autoridades, o outro autor do crime já foi identificado e qualificado, porém, apesar dos esforços da equipe policial, não foi localizado, bem como não foi ainda encontrado o veículo subtraído.

Segundo a vítima, estava usando drogas com os suspeitos, momento em que estes resolveram subtrair seu aparelho celular e seu veículo. Entraram em luta corporal, em seguida os criminosos amarraram as mãos da vítima com panos e fios e o agredido com pedaço de madeira, mantendo-o com a liberdade restringida por aproximadamente uma hora e meia.

Após se desvencilhar das amarras, a vítima não mais localizou nenhum dos suspeitos e nem seus bens, pedindo apoio a um vizinho do local em que estava para ir até um posto de saúde para atendimento. As investigações prosseguem com o objetivo de localizar o suspeito que está com o veículo e o aparelho celular da vítima.