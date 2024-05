Curso de Fotografia com smartphone está com inscrições limitadas abertas até o dia 24 em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), por meio da Diretoria Municipal de Cultura, abre as inscrições para o curso de fotografia com smartphone. Uma oportunidade imperdível para quem deseja explorar os recursos de sua câmera móvel e aprimorar suas habilidades fotográficas.

As matrículas estarão disponíveis no período de 20 a 24 de maio, e as vagas são limitadas. O curso é destinado a interessados com idade mínima de 14 anos, sendo necessário possuir um smartphone para participar das atividades práticas.

O objetivo do curso é ensinar aos participantes as técnicas essenciais da fotografia, explorando as capacidades dos smartphones modernos. Além disso, serão abordados diversos aplicativos voltados para a edição e aprimoramento das fotografias capturadas por meio desses dispositivos.

As aulas envolverão tanto aspectos teóricos quanto práticos, permitindo que os alunos coloquem em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. A carga horária e a dinâmica das aulas foram cuidadosamente planejadas para proporcionar uma experiência enriquecedora a todos os participantes.

INSCRIÇÕES

Para realizar a inscrição, é necessário comparecer à sede da Diretoria de Cultura, localizada na Avenida Rosario Congro, nº 560, centro – antiga Estação Ferroviária. O horário de atendimento para as inscrições é das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Caso haja dúvidas ou necessidade de mais informações, a equipe da Diretoria de Cultura está disponível para atender pelo telefone (67) 98139-3524.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas

