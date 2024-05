Sexta-feira em Campo Grande é marcada por chuva forte em todas as regiões

A chuva que cai desse as primeiras horas desta sexta-feira (24), pôs fim à seca que perdurava por mais de um mês em Campo Grande. Desde o dia 16 de abril, a cidade não registrava uma precipitação volumosa como a desta manhã. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que o acumulado de chuva na Capital foi de 5,4 milímetros.

Além de Campo Grande, Dourados também recebeu chuvas significativas. Durante a madrugada, a cidade registrou um índice de 37 milímetros, marcando um alívio para a região que também enfrentava um período de estiagem.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) alertou que tempestades isoladas podem ocorrer ao longo desta sexta-feira. O fim de semana deverá ser marcado por céu nublado e pequenas variações nas temperaturas, com diferenças mínimas entre as máximas e mínimas, indicando um clima mais ameno e estável.

A previsão meteorológica para a próxima semana mantém a tendência de frio em Mato Grosso do Sul. Uma nova frente fria, prevista para se formar entre segunda e terça-feira, irá empurrar mais uma onda de ar frio em direção ao centro-oeste, prolongando as baixas temperaturas.

