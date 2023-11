CRAS distribui água, colchões e cestas básicas para vítimas de incêndio em comunidade

A Prefeitura Municipal de Campo Grande mobilizou rapidamente equipes de diversas secretarias, quatro caminhões-pipa e maquinário para auxiliar no combate ao incêndio que atingiu a comunidade do Mandela, região Norte da Capital, nesta quinta-feira (16).

Os moradores cujas casas foram atingidas pelo incêndio também podem buscar ajuda e orientações diretamente no CRAS Estrela do Sul. O CRAS prevê, ainda, a distribuição de água, colchões e cestas básicas.

“Estamos estudando o melhor equipamento público para abrigar temporariamente aqueles que necessitarem, enquanto a Agência Municipal de Habitação realiza a inscrição no programa de aluguel social”, diz a nota.

Incêndio na comunidade

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na manhã desta quinta-feira (16), para apagar com um incêndio de grandes proporções que atingiu a Comunidade do Mandela, região que abriga mais de 150 famílias no extremo norte da Capital. Foram mais de 40 minutos de espera pela chegada dos bombeiros.

