Encontro Internacional de Observação de Aves acontecerá em Bonito

Quem gosta de natureza, especialmente de aves terá uma ótima oportunidade de prestigia-las. Nesta sexta e sábado, 18 de novembro acontece em Bonito o “Encontro Internacional de Observação de Aves’ com objetivo de reunir observadores do Brasil e demais países da América do Sul.

O objetivo é fortalecer o ecoturismo, encantamento com a natureza, promover a sociobiodiversidade e conexão entre os países sul-americanos vizinhos, com impactos positivos à população.

Confira um pouco da programação

17/11/2023 – 09:00 – 10:00 Contação de Histórias – Papo de Passarinhos – Exposição Varal de Pinturas

Casa da Memória Raída

17/11/2023 – 17:00 – 18:30 Observação de Aves: revoada na Praça da Liberdade

18/11/2023 – 06:00 – 07:30 Passarinhada: Praça da Liberdade e áreas verdes urbanas (hotspots urbanos)

Praça da Liberdade (R. Luís da Costa Leite, Centro)

18/11/2023 – 11:00 – 12:00 Palestra: Fatos e fakes no mundo das aves – Câmara Municipal de Bonito

Para se inscrever e conferir mais programações

