Corumbá registra queda de 40% em acidentes fatais no trânsito em 2023

No ano de 2023, Corumbá teve uma redução de 40% em acidentes fatais no ano de 2023. Os dados são da planilha estatística da secretaria de saúde que foram analisados pela Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat).

O dado também mostra que o número de vítimas atendidas com escoriações, fraturas e outras lesões aumentou no mesmo período. Em 2022, 115 pessoas foram atendidas no Pronto Socorro e UPA por mês. No ano de 2023 a média aumentou para 133 pessoas atendidas mensalmente devidos aos sinistros de trânsito.

A maioria das vítimas em ambos anos estavam pilotando ou eram passageiras de motocicletas. Ao todo foram em média 900 vítimas por ano, 63% do total das pessoas atendidas pelos órgãos de saúde vitimas de sinistros de trânsito.

