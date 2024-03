Depois de longa espera, Corumbá passa a ter castramóvel; Confira como funciona para agendar

Corumbá passou a ter uma alaternativa apara a castração de pets na cidade. Trata-se de unidade de castração móvel, o Castramóvel que passou a funcionar nesta semana.A castração de pets era esperado há anos por tutores, protetores de animais independendes e organizações da causa animal. na ciddade.

O abondono de animais, infelizmente é uma realidade constante na cidade,e em vários casos, animais são abandonados com suas ninhadas. A castração é uma medida de controlar a natalidade em excesso dos animais e evitar o abandono, além de ajudar na saúde do pet. Cabe ao tutor, o zelo e cuidado com o animal de estimação.

No momento, apenas felinos estão sendo atendidos pela unidade móvel devido aos casos de esporotricose, 10 felinos serão atendidos por fim de semana. No primeiro dia de funcionamento, 10 animais estavam previstos para atendimentos, destes, 7 foram realizados devido a três ausências.

Agendamento

Para realizar o agendamento, os tutores devem realizar o cadastro online no site, que permite reconhecer a demanda do serviço na cidade e que Secretaria de Saúde crie um cronograma para agir e acordo.

Depois disso, um médico veterinário irá no domicílio da pessoa e verifica as condições do animal e se pode realizar a cirurgia. Se estiver tudo bem com o animal, deverá ser assinado um termo de ciência para a cirurgia.

A prioridade é para quem tem registro no CadÚnico e quem possuir cinco ou mais animais da mesma espécie, no domicílio. Até o final de abril, o Castramóvel ficará na Unidade de Saúde da Família ‘Enfermeira Simone Maia Pontes Flores’, na rua José de Barros Maciel esquina com a rua Luiz Feitosa Rodrigues, bairro Guatós.

Outras Cidades como Dourados, Três Lagoas, Costa Rica e demais do interior já possuem um sistema de castração gratuita há anos no estado.

