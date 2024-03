Turnê do maior Espetáculo do Mundo em Tributo aos Bee Gees passa por Campo Grande

Show conta a história dos Irmãos Gibb no Palco

O Espetáculo em Tributo aos Bee Gees de maior sucesso da América Latina está de volta ao Brasil com sua nova Turnê “ UMA NOITE COM OS BEE GEES “ e propõe justamente contar essa história. O grupo promete um showz marcante na passagem por Campo Grande, no Palácio Popular da Cultura, no dia 14 de julho (domingo), às 20h.

Com um currículo invejável que soma apresentações no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Colômbia, Guatemala, Bolívia, Peru, Venezuela, Equador e México, além de diversos reconhecimentos de fã-clubes ao redor do mundo, a Geminis Bee Gees está de volta após um hiato por conta da pandemia, apresentando um show TOTALMENTE INÉDITO.

Criada em 1999, em Buenos Aires, Argentina, a banda utiliza os mesmos arranjos vocais, figurinos e inclusive o mesmo set de instrumentos que os Irmãos Gibb usavam em suas apresentações. Não por acaso o projeto ganhou o nome de Geminis (“Gêmeos” em espanhol). A atual formação conta com Matias Alvariza (como Barry Gibb), Alberto Cánepa (como Robin Gibb) e Dani Liberchuck (como Maurice Gibb).

Em 2024, o trio se apresenta no Brasil com o show “Uma Noite Com os Bee Gees”, um apanhado de todos os maiores sucessos dos Irmãos Gibb, incluindo canções jamais cantadas ao vivo pela banda original. O Espetáculo, com cerca de duas horas de duração, conta com reproduções de figurinos dos anos 60, 70 e 80 e também com músicas que os Bee Gees compuseram para outros artistas, como Celine Dion, Barbra Streisand, Dionne Warwick, Kenny Rogers, entre outros. A surpresa fica por conta de uma homenagem para o irmão mais novo dos Bee Gees, Andy Gibb, que também será representado no palco.

“Este é um show feito por fãs, para fãs. Muitos colecionam discos, livros, produtos, organizam reuniões… Nós decidimos montar uma banda! A ideia nasceu logo após a visita dos Bee Gees em Buenos Aires, nos anos 90, percebemos que haviam espetáculos em tributo a Elvis, Beatles, Queen, mas faltava Bee Gees. O projeto deu tão certo que de lá pra cá foram mais de quinhentas apresentações, em doze países”, comenta Dani Liberchuck, um dos fundadores do projeto (que no espetáculo interpreta Maurice Gibb).

O Público vai ter a sensação de estar vendo e escutando novamente Barry, Robin e Maurice no palco, em uma recriação minuciosa, cuidada em todos os mínimos detalhes.

