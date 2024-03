Confira a programação de Semana Santa preparada pela Arquidiocese da Capital

[Texto: Ana Cavalcante, Jornal O Estado de MS]

No dia 24 de março paróquias da Capital celebraram o Domingo de Ramos; a data recorda a chegada de Jesus Cristo em Jerusálem, além de iniciar a programação da Semana Santa. A Celebração tradicional no calendário católico, tem missas programadas de quinta-feira (28) a domingo (31) em Campo Grande e interior.

O Domingo de Ramos, na tradição cristã, celebra o dia em que Jesus foi recebido pela população de Jerusalém como rei e reconhecido como filho de Deus. Ao ser recepcionado por fiéis com ramos, em dias atuais, as folhagens foram ressignificadas, simbolizando que os fiéis estão no caminho de Cristo.

Realizada sempre sete dias antes da páscoa, a celebração é um ritual que acontece fora da igreja, no qual, o padre segurando ramos de palmeiras, realiza bençãos por meio de uma oração e jogando-lhes água benta. Em Campo Grande, a solenidade aconteceu no domingo (24) com duas missas, uma realizada pela manhã na Catedral Nossa Senhora Abadia e no fim de tarde na Paróquia Santa Clara.

“Dia 24, nós lembramos a entrada de Jesus em Jerusalém aclamado pela multidão, com Ramos de Oliveira e cantando ao filho de Davi. Essa foi a celebração de ontem, só que o Domingo de Ramos é também o Domingo da Paixão. Então lemos também nas igrejas o relato da paixão de Cristo. Segunda, terça e quarta são dias em que continuam as celebrações das Santas Missas, mais uma intensificação, particularmente no atendimento das confissões”, explica o Arcebispo Metropolitano Dom Dimas Lara Barbosa, da arquidiocese de Campo Grande.

Confira a programação

Para além das confissões, é aberta ao público a Ação Litúrgica da Paixão do Senhor, Vigilia Pascal e domingo de páscoa. Na quinta-feira (28), às 09h, é realizada a Missa dos Santos Óleos, na Paróquia São José e às 17h – Missa Lava Pés, na Comunidade Santa Mônica, assentamento em Terenos.

Sexta-feira (29), às 08h, na paróquia São João Batista, são feitas as Confissões e às 15h, a solenidade da Paixão do Senhor, no Mosteiro Cisterciense N.S. Aparecida. “Sexta-feira Santa, também conhecida como sexta-feira da Paixão, é um dia em que a igreja se lembra do sacrifício de Cristo. A principal celebração, a única, aliás, chamada de Celebração da Paixão. Nessa ocasião, nós releremos todo o relato da Paixão, realizaremos o Beijo da Santa Cruz e faremos uma reflexão sobre as últimas palavras de Jesus na cruz”, explica o arcebispo sobre a cerimônia.

Sábado é dia de Vigilia Pascal, com encontro marcado às 19h, na Catedral N.S. Abadia. No domingo, às 8h é realizada a Missa da Páscoa, na Paróquia Cristo Luz e, para concluir a programação, às 18h30, está programada a Missa de Páscoa, na Paróquia Santa Clara.

“No sábado à noite temos a vigília pascal, uma missa longa com sete leituras, o evangelho, cantos e a igreja às escuras. Acende-se uma fogueira do lado de fora, abençoa-se o fogo novo e o círio pascal, representando Cristo ressuscitado. À medida que a igreja se ilumina, proclama-se a Páscoa e canta-se o Glória. No domingo, é o domingo da ressurreição e as missas são normais nas paróquias. Durante oito dias, celebramos a oitava da Páscoa, considerada o centro de toda a vida cristã”, conclui Dom Dimas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram