Campo Grande atinge o melhor resultado da série histórica do Caged

O relatório do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), de fevereiro de 2025 em Campo Grande, atingiu o melhor resultado da série histórica, desde 2020. Ano em que, no mesmo mês, 1.802 contratações foram geradas na Capital, algo superado agora pela criação de 2.624 postos de trabalho.

Destaque ao setor de Serviços, que representou sozinho 1.443 contratações, o equivalente a 55% do superávit gerado neste indicador. Desempenho seguido depois pela Construção Civil, com 491 novos vínculos, 357 do Comércio, 206 da Indústria e saldo de 127 contratações, a mais que demissões nas Agropecuária.

De acordo com o Observatório Municipal do Emprego, a conjuntura demonstrada revela uma tendência consistente de expansão no mercado de trabalho formal de Campo Grande. Devido a apontamentos como o aumento de 1,32% no estoque de empregos em relação a dezembro/2024, por exemplo.

Outro fator que contribui a essa leitura, ainda conforme o setor da Funsat (Fundação Social do Emprego) já foram acumulamos 3.265 novos postos nos dois primeiros meses do ano, o que foi decisivo ao saldo positivo.

Conforme o último relatório do Caged, a Capital segue no exercício de uma grande representatividade na força de trabalho em Mato Grosso do Sul, detentora da fatia de 28% das contratações regionais, ilustradas na abertura total de 11.514 novos postos.

Acompanhamos de perto esses indicadores para embasar políticas públicas eficazes de empregabilidade e qualificação”, explica a Gerente do Observatório do Mercado de Trabalho da Funsat, Lenis Rolim .

Fomentadora da empregabilidade no município, a Agência de Vagas e Emprego da Fundação também elucida mais o cenário. “A alta nas contratações em Campo Grande é resultado de um trabalho contínuo de articulação entre o poder público e os setores produtivos. Seguimos atentos para conectar empregadores e trabalhadores, garantindo que as oportunidades cheguem a quem mais precisa”, frisa a Diretora de Vagas e Emprego da pasta, Denize Morais.

“Esse saldo positivo reforça o compromisso da gestão Adriane Lopes em fomentar oportunidades para a população, investindo em setores estratégicos como educação, construção civil e comércio. Continuamos trabalhando para ampliar a intermediação de vagas e a qualificação profissional, garantindo que mais trabalhadores acessem o mercado formal e impulsionem nossa economia”, pontua o Diretor Presidente da Funsat, João Henrique Lima Bezerra.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

