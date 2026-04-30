Núcleo da Sesau vai avaliar pacientes que chegam sem regulação médica

A Santa Casa de Campo Grande confirmou ao jornal O Estado, nesta quarta-feira (29), que deve retomar, em até 30 dias, os atendimentos do núcleo da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) no pronto-socorro da unidade.

A proposta é que profissionais realizem uma avaliação prévia de pacientes classificados como verde e azul — casos sem gravidade — que chegam ao hospital por demanda espontânea, ou seja, sem regulação.

Segundo o hospital, a iniciativa já havia sido implantada anteriormente, em acordo com a Sesau, com o objetivo de direcionar esses pacientes para outras unidades da rede de urgência e emergência, garantindo avaliação adequada e cumprimento da Resolução CFM nº 2.077/2014. No entanto, o serviço foi posteriormente desativado pela gestão municipal.

No início desta semana, a Santa Casa divulgou comunicado oficial alertando para um cenário recorrente de superlotação. A situação se repete nos corredores da unidade e no pronto-socorro, onde pacientes aguardam atendimento em leitos improvisados.

A instituição reforça que nenhum paciente deixará de ser atendido na rede de urgência e emergência. “Ressaltamos que os pacientes não deixarão de ser atendidos. A medida permitirá à Santa Casa concentrar esforços nos casos de maior complexidade, assegurando qualidade, segurança e eficiência no cuidado prestado”, informou o hospital.

Por Ana Clara Julião