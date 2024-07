Di Ferrero no Sunset Rock: de volta Capital, cantor declara em entrevista exclusiva “Campo Grande, minha terrinha, estou com saudade de tocar aí”

Quem não estava de baixo de uma pedra – ou que ainda não havia nascido – já ouviu falar no nome de Di Ferrero. Cantor e compositor, Di foi vocalista da banda NX Zero desde 2004 e estreou sua carreira solo em 2017 e ao longo desse tempo acumulou sete discos, quatro DVDs, ganhou diversos prêmios como ‘Melhor Cantor’ e bateu sete vezes o primeiro lugar de música mais tocada no país. Após sete anos desde sua última visita em Campo Grande, o cantor volta neste sábado (20), com a turnê ‘Outra Dose Tour’, no Sunset Rock Festival.

Para quem não sabe, Di Ferrero, 39 anos, é natural de Campo Grande, onde morou até os 12 anos. No NX Zero desde 2004, o cantor lançou sua primeira música solo, ‘Sentença’, um ano após a pausa da banda, em março de 2018, composta por ele e por Gee Rocha, guitarrista e parceiro do NX. Em 2019 ele lança o EP ‘Sinais – Parte I, com seis músicas, que mostra uma parte multifacetada do cantor, descoberta e lapidada ao longo dos anos na música.

Em maio de 2022 o cantor lança seu álbum completo, “:( Uma Bad, Uma Farra :)”, pelo selo slap, da Som Livre, que conta com clipe da música ‘Um Brinde’. No mesmo ano participa do Rock in Rio e no ano seguinte, presenteia os fãs com 🙁 Uma Bad, Uma Farra 🙂 [Deluxe], que trouxe uma versão repaginada de Outra Dose – Punk Rock Version, a versão ao vivo de Polarizado e o single Corpo Fechado.

Em entrevista exclusiva ao jornal O Estado, Di Ferrero falou um pouco sobre os temas de seu álbum solo e sobre as reflexões que ele pode traz ao seu público, citando uma de suas composições.

“Tem uma música desse álbum que chama ‘Polarizado’. Mas o assunto central dela não é a política e sim o julgamento e se vale a pena a gente se entender. Eu acredito que o Brasil e o mundo está diante de uma situação complexa, mas a natureza dessa música diz que antes de nos inflamarmos com esse caso tínhamos muitas coisas em comum. E se vale a pena a gente resgatar isso. É uma reflexão sobre isso”.

Di também realizou diversas parcerias ao longo dos seus trabalhos solos: Nelly Furtado, Fredd Gibs, Kurupt, Marcelo D2, Charlie Brow Jr, Emicida, Sepultura, Seu Jorge, Anitta e IZA e Vitor Kley são alguns nomes.

“Sempre curti a mistura, toco a música que minha alma manifesta e consigo sentir isso quando outro artista toca, mesmo com estilos diferentes! Fico feliz de ter ‘collab’ com tantos artistas incríveis”, revelou o artista.

Turnê do NX e solo

Em 2023, o NX anunciou uma nova turnê da banda, após terem encerrado a parceria em 2017. A ‘Tour Cedo ou Tarde’ marcou o reencontro da banda nos palcos do Brasil, e lotou estádios nos quatro cantos do Brasil. Além disso, eles também lançaram a música inédita ‘Você vai lembrar de Mim’, acústica e de estúdio. Em outubro, a canção foi indicada a ‘Rock do Ano’, no prêmio Multishow, provando a força da volta da cultura dos anos 2000 e 2010. Para Di, com essas voltas, o maior sentimento é o de nostalgia.

“Eu sempre senti isso pelos meus ídolos e sinto que é algo natural! Todas às vezes que uma banda e um artista que curto anuncia uma tour, ou um retorno, me bate esse sentimento nostálgico. Acho que cada um tem momentos marcantes da vida e associa a uma música ou a alguém, é muito bom reviver tudo isso!”.

De volta aos palcos com sua turnê solo, o artista já tem mais de 40 shows marcados pelo país. “Esta tour está sendo incrível! A maior que já fiz na minha carreira solo, estamos em um momento muito bom e prestes a lanças várias novidades”. Mas, para quem é fã do NX, o cantor não deixará de fora da setlist sucessos como ‘Razões e Emoções’, ‘Cedo ou Tarde’ e ‘Só Rezo’.

Composições

Para o artista, as influências musicais são essenciais no seu processo criativo. “As influências são um grande estímulo, principalmente quando somos mais novos e ouvimos algo pela primeira vez, a gente nunca mais esquece a sensação! Eu sempre quis encontrar meu lugar no mundo da música, o que eu gostaria de ouvir é o que eu tento compor”, explicou.

“Meu processo não tem regra, cada um tem uma fórmula. Mas eu tento ficar sozinho às vezes para registar umas ideias, letras e conceitos, depois levo para o estúdio! “Corpo Fechado” por exemplo, é uma música que o Bruno Genz me mandou sem letra, acabamos conversando sobre a vida e umas superações e acabei escrevendo sobre isso. O compositor é naturalmente atento as ideias que podem surgir, porque tudo pode virar som”, complementa.

O cantor finaliza com o convite para o show, após anos sem retornar a terra natal. “Fico feliz porque conheço o MS e sei que é um povo que gosta de festa, show e de se encontrar! Eu carrego isso também e esse show vai ser uma grande festa! Campo Grande minha terrinha, estou com saudade de tocar aí, então se preparem para esse sábado! Até!”.

Fã desde sempre

A publicitária e designer Diele Patricia Duarte, 27 anos, tem uma longa história de amor a banda. Ela acompanha o NX Zero desde 2007, quando tinha apenas 10 anos, quando ainda morava em Mato Grosso. Morando no interior, ela acreditava que nunca poderia ver a banda, mas 2011 tudo mudou, e ela realizou pela primeira vez o sonho de vê-los.

“Em 2017 a banda deu a pausa e achei que nunca mais iria conseguir ver eles, só tinha visto em 2011. Quando do nada em 2018 fiquei sabendo que o Di iria passar la no 21 music, ele tava na cidade, pois veio para um evento contratado em Ponta Porã, e como ele é de Campo Grande, passou aqui. Finalmente consegui após anos, ele estava com o primo dele e me deu muita atenção. Mostrei minhas tattos que tenho para o NX, ele ficou bem feliz e me agradeceu demais”, relembrou.

Agora, ela tem até tatuagem dedicada a banda. “Eu tenho 2 músicas tatuadas, e não me arrependo de nenhuma delas, pois eu virei fã deles com 10 anos e hoje tenho 27. Eles me ajudaram em muita fase da minha vida mesmo sem saber”, revelou.

Em contagem regressiva, o que fica é a animação para o show de sábado. “Seis anos depois, finalmente o Di vem fazer o show solo dele aqui e acredito que será incrível. Ele lançou vários álbuns solo, mas ainda continua lembrando do Nx Zero em seus shows, continua a mesma essência de sempre! Espero que volte mais vezes, e com o Nx também”.

Serviço

O Sunset Rock Festival será neste sábado (20), no Poliesportivo Dom Bosco (Avenida Júlia Maksoud, 815, Monte Castelo), a partir das 16h, com Di Ferrero, Lagum, banda Alziras, Kefla e Neurock. Ingressos podem ser adquiridos no site www.pedrosilvapromocoes.com.br

Por Por Carolina Rampi

