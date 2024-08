Corpo de Bombeiros faz alerta à população quanto aos golpes praticados em nome da corporação

O CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul) publicou nota para esclarecer que não envia e-mails informando sobre a realização de visitas para a emissão ou validação de certificados de vistoria, tampouco envia boletos com cobrança de taxas.

De acordo com o comunicado, não é feito, também, qualquer contato via e-mail alegando irregularidades. Nesses caso, é preciso desconfiar que seja golpe e deve ser informado imediatamente a autoridade policial da sua cidade sobre o ocorrido.

No Mato Grosso do Sul a emissão de certificado de vistoria relativo ao Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico é regulamentado pela Lei Nº 4.335 de 10/04/2013, além de outras normas técnicas, todas disponíveis em nosso site.

Orientações:

1 – Não é uma prática do Corpo de Bombeiros enviar e-mails, mas caso seja necessário ou solicitado, sempre seguirão o padrão oficial da instituição, com o final @cbm.ms.gov.br

2 – Qualquer cidadão que necessite emitir certificado de vistoria para seu imóvel pode acessar o site https://www.bombeiros.ms.gov.br/ e, no rodapé, clicar em SISTEMA PREVENIR, onde poderá consultar informações sobre validade do certificado, certificado on-line, processos de segurança contra incêndio e pânico, suporte técnico, legislação e outras informações.

3 – Em caso de dúvidas procure o Seção de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros do seu município.

