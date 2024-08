PRF prende homem foragido da Justiça na BR-163 transportando maconha

Os policiais fiscalizavam a rodovia, quando avistaram o condutor de uma Fiat/Doblo realizando uma ultrapassagem proibida

Na madrugada de hoje (14), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.038 quilos de maconha na BR-163, em Campo Grande. O Homem que transportava a droga possuía um mandado de prisão expedido pela Justiça em Dourados.

Os policiais fiscalizavam a rodovia, quando avistaram o condutor de uma Fiat/Doblo realizando uma ultrapassagem proibida.

Durante a abordagem o motorista confessou que transportava drogas no veículo. Os policiais encontraram fardos de maconha na van.

O caso foi encaminhado à DENAR em Campo Grande.

