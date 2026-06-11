Copa é na Feira Central: torcedores poderão acompanhar jogo do Brasil em telão de LED e concorrer a brindes, totalmente gratuito

A Feira Central de Campo Grande convida a população para viver a emoção da Copa do Mundo em um ambiente preparado especialmente para receber torcedores de todas as idades. Neste sábado (13), a partir das 17h, será realizada a transmissão gratuita do jogo da Seleção Brasileira, que entra em campo às 18h.

Para garantir conforto e comodidade ao público, a Feira contará com um grande telão de LED, além de um espaço organizado com cadeiras para que os torcedores possam acompanhar a partida com tranquilidade. O ambiente foi pensado para receber famílias, grupos de amigos e todos aqueles que desejam compartilhar a paixão pelo futebol em um clima de confraternização e segurança.

Além da transmissão, o público poderá participar de ações com distribuição de brindes ao longo do evento, tornando a experiência ainda mais especial para quem escolher a Feira Central como ponto de encontro para torcer pelo Brasil.

A proposta é transformar cada partida da Seleção em um momento de celebração coletiva, reunindo diferentes gerações em um dos principais cartões-postais de Campo Grande. Enquanto acompanham o jogo, os visitantes poderão aproveitar toda a estrutura gastronômica da Feira, degustando petiscos, bebidas e pratos tradicionais.

A organização também convida os torcedores a vestirem a camisa da Seleção Brasileira, reunirem seus familiares e amigos e aproveitarem a oportunidade para celebrar cada lance com uma cerveja gelada e, ao final da partida, saborear o tradicional sobá, símbolo da cultura e da gastronomia da Feira Central.

Mais do que assistir a um jogo, a proposta é proporcionar uma experiência completa de lazer, convivência e entretenimento para toda a comunidade.

Serviço

Transmissão do jogo da Seleção Brasileira – Feira Central de Campo Grande

Sábado (13)

A partir das 17h – Jogo às 18h

Distribuição de brindes

Entrada gratuita

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