Com parcerias e mais de 70 serviços, prefeitura lança calendário “Todos em Ação”

Indo para o 4º ano de realização, o calendário do mutirão Todos em Ação foi lançado pela prefeitura de Campo Grande na tarde desta quinta-feira (12). Com a presença de Adriane Lopes, o evento divulgou datas e locais em que as edições de 2026 do evento serão realizadas.

O projeto tem o objetivo de levar atendimentos de diversas áreas para as comunidades de Campo Grande, facilitando o acesso à serviços públicos e políticas públicas pela população periférica da cidade. No dia do evento, os cidadãos poderão receber atendimentos em saúde, assistência social, orientação jurídica, bem como ter acesso à oportunidades de emprego, realizar emissão de documentos, além de poderem participar de atividades culturais e recreativas.

Em seu discurso, a prefeita da Capital disse que o Todos em Ação é o maior evento de voluntariado do Brasil e conta com parcerias com órgãos públicos e iniciativa privada para levar mais de 70 serviços à população,

“Esse projeto representa tanto para nós e para toda a nossa equipe. O mutirão veio para somar em nossas ações da prefeitura, mas não veio só para somar, mas para fazer do Todos em Ação o maior evento de voluntariado do Brasil. Tudo isso graças à união de esforços e chega aos bairros para atendimento à população ”, disse.

Por sua vez, a vice-prefeita e titular da SAS (Secretaria de Assistência Social e Cidadania) Camila Nascimento, disse que o Todos em Ação mostra muito sobre o modo de governar, sendo uma oportunidade dos secretários se unirem e estarem próximos dos moradores da Capital.

“O governo tem um formato para se aproximar das pessoas, é isso que a prefeitura cobra todo o tempo. Estamos na ponta e continuamos na ponta e todos aqui estão lutando por isso”, pontuou.

A abertura também contou com o discurso do presidente da Câmara Municipal, o vereador Epaminondas Neto, o Papy, que reforçou a importância do caráter comunitário do evento, enfatizando que a presença de figuras como a prefeita e vereadores nas periferias faz a diferença na gestão da cidade.

“Penso que o que nós fazemos na política tem sentido quando é endereçado para as pessoas, quando estamos perto das pessoas, sentindo a necessidade dela, olhando no olho. Para as pessoas isso faz toda a diferença”, disse.

O legislativo estadual também esteve representado pelo deputado Lídio Lopes, que colocou o apoio da Casa de Leis à disposição para a realização do evento.

“Conte conosco, com a Assembleia Legislativa, aquilo que a gente puder acrescentar nesse projeto, estaremos sempre à disposição”, afirmou.

Também esteve presente o deputado federal Luiz Ovando, vereadores, secretários municipais, bem como representantes do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) e Defensoria Pública de MS e líderes comunitários de bairros da Capital.

Por Ana Clara Julião e Maria Gabriela Arcanjo

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