Homem vai preso por perseguir, dopar e estuprar a ex na Capital

Investigação aponta denúncias de perseguição após término do relacionamento, além de agressões constantes

Na noite da última sexta-feira (29), um homem de 26 anos foi preso, em Campo Grande, suspeito de perseguir, dopar e estuprar a ex-companheira, de 30 anos. Os fatos investigados teriam ocorrido entre os dias 9 e 21 de maio, após o término do relacionamento.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal manteve uma relação de oito anos e tem três filhos. A separação ocorreu recentemente, em meio a desentendimentos. Segundo a denúncia, o suspeito não teria aceitado o fim da união e passou a adotar comportamento de perseguição.

A vítima relatou que era aguardada pelo ex-companheiro em locais próximos ao trabalho e à residência. Ela também afirmou ter recebido substâncias medicamentosas sem consentimento, por vias oral e injetável.

Em depoimento, a mulher disse que acordava com intensa fraqueza e percebeu situações que levantaram suspeita de violência sexual enquanto estava incapacitada. As informações fazem parte do material investigado pela polícia.

O caso também inclui denúncias de ameaças e danos materiais. Segundo o registro, no dia 22 de maio o investigado teria invadido a residência da mãe da vítima, no bairro Portal Caiobá II.

Conforme o boletim, ele ainda teria danificado o portão do imóvel, que atingiu um veículo da família com objetos e utilizado uma placa de sinalização para quebrar a porta de vidro da casa.

A mãe da vítima, de 51 anos, e o padrasto, de 61, relataram ter sido ameaçados durante o episódio. Os fatos foram registrados como ameaça, dano e violação de domicílio.

A Polícia Civil informou que o pedido de prisão preventiva considerou elementos reunidos ao longo da investigação, incluindo registros anteriores atribuídos ao suspeito.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

O caso segue em investigação.

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