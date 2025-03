Onda de calor atinge 26 cidades do Estado

Temperaturas devem ficar 5°C acima da média nos próximos dias, alerta INMET

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de onda de calor para 26 municípios de Mato Grosso do Sul, prevendo temperaturas até 5°C acima da média para esta época do ano. As cidades mais afetadas estão localizadas, principalmente, nas regiões sudoeste e leste do Estado, incluindo Amambai, Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Coronel Sapucaia, Eldorado, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Três Lagoas.

De acordo com o INMET, o alerta vale pelos próximos dias e há risco para a saúde da população, principalmente de idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas. Especialistas recomendam medidas de precaução, como evitar exposição ao sol entre 10h e 16h, se manter hidratado e utilizar roupas leves.

Em Três Lagoas, um dos municípios mais afetados, a previsão é de temperaturas próximas a 40°C. Em outras cidades, como Naviraí e Nova Andradina, os termômetros devem ficar acima dos 37°C. Além do calor intenso, a baixa umidade do ar – com índices entre 10% e 20% – pode agravar problemas respiratórios.

Para mitigar os efeitos da onda de calor, as autoridades recomendam:

– Beber bastante líquido para se manter hidratado.

– Evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, entre 10h e 16h.

– Usar roupas leves e de cores claras.

– Permanecer em locais frescos e ventilados.

– Utilizar umidificadores de ar ou recipientes com água para manter a umidade dos ambientes.

A população deve estar atenta aos sinais de desidratação e insolação, como tontura, fraqueza, sede excessiva e pele seca. Em caso de sintomas, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente.

